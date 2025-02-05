Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торговаться в "боковике" в среду - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торговаться в "боковике" в среду, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Индекс Мосбиржи на утренней сессии вторника отыгрывал позитив после временного смягчения "тарифов Трампа", в моменте было выше 2947 пунктов. На основной сессии продажи акций возобновились, а на вечерке бенчмарк уходил уже под 2900 пунктов, - пишут эксперты в комментарии. - Буквально в пятницу рынок обновлял полугодовые максимумы, индекс подлетал к 3000 пунктов, а спустя две сессии уже на 3% ниже. Для взятия верхней планки не хватило аргументов - в публичной плоскости не слышно о переговорах лидеров РФ и США, ЦБ не видит замедления инфляции - вот рынок под собственной тяжестью вновь и ушел вглубь зимнего боковика - 2900-3000пп".

Аналитики считают важным смотреть на объемы торгов, а они минимальные. "Технически ничего экстраординарного в наблюдаемом откате рынка пока нет - боковик сохраняется, нижняя граница тестируется, вероятность отразиться от границы консолидации вверх повышенная, - считают в "БКС МИ". - Декабрьские покупки принесли десятки процентов прибыли, и до конца года потенциал рынка еще +17%. Новые, видимо, появятся лишь по факту позитивных новостей и технического прорыва боковика вверх. Остается дождаться прояснения на геополитическом и монетарном фронтах".

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