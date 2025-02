Фондовые рынки растут, Brent торгуется у $75,8 за баррель

Фондовые индексы США выросли вслед за техсектором и нефтепроизводителями. Фондовые индексы Китая и Гонконга снижаются, остальная Азия в плюсе. Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $75,8 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник выросли вслед за подъемом технологического и нефтяного секторов.

Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг американских пошлин на импорт, а также за квартальной отчетностью компаний.

Заказы промышленных предприятий США в декабре сократились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Это самое значительное снижение за полгода.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 0,7%, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали падения на 0,8%.

Количество открытых вакансий в США в декабре уменьшилось на 556 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,6 млн, сообщило министерство труда. Это второй самый низкий с января 2021 года, меньше вакансий (7,372 млн) было открыто только в сентябре прошлого года.

Котировки бумаг Palantir Technologies (SPB: PLTR) взлетели на 24%. Поставщик решений для работы с большими данными в октябре-декабре получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий, а также дал сильный прогноз на текущий период.

Шведский оператор музыкального стримингового сервиса Spotify Technology впервые завершил год с чистой прибылью. Она составила 1,14 млрд евро против убытка в 532 млн евро в 2023 году. Стоимость бумаг компании на торгах в Нью-Йорке подскочила на 13,2%.

Цена акций Cummins Inc. (SPB: CMI) поднялась на 4,4%. Производитель дизельных, газовых и гибридных двигателей для грузовиков, автобусов и других видов завершил четвертый квартал с чистой прибылью, а выручка превзошла прогноз.

ADR китайских производителей электромобилей подорожали на данных о хороших продажах в январе, в том числе XPeng (SPB: XPEV) - на 8,3%, Nio (SPB: NIO) - на 2,6%, Li Auto (SPB: LI) - на 6%.

Кроме того, акции Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали на 2,6%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2,7%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 2,1%, Tesla (SPB: TSLA) на 2,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,4%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,6%.

В то же время котировки акций PepsiCo Inc. (SPB: PEP) снизились на 4,5%. Второй по величине в мире производитель безалкогольных напитков в четвертом финквартале (завершился 28 декабря) увеличил чистую прибыль на 17%, при этом зафиксировав незначительное уменьшение выручки, что разочаровало инвесторов.

Цена бумаг Estee Lauder Cos. (SPB: EL) упала более чем на 16%. Производитель косметики и парфюмерии в октябре-декабре получил чистый убыток, а также объявил о планах реструктуризации, который включает сокращение до 7 тыс. рабочих мест.

Платежная система PayPal Holdings (SPB: PYPL) в четвертом квартале снизила чистую прибыль на 20%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий. Тем не менее, бумаги компании подешевели на 13,2%, что стало максимальным дневным снижением почти за год. Аналитики объясняют это тем, что акции PayPal росли быстрее рынка последние несколько месяцев, отмечает MarketWatch.

Фармацевтическая Merck & Co. (SPB: MRK) в прошлом квартале получила чистую прибыль против убытка годом ранее и нарастила выручку на 7%. Однако ожидания компании на 2025 год оказались хуже консенсус-прогнозов. В результате акции компании рухнули в цене более чем на 9%.

Капитализация Archer Daniels Midland Co. (SPB: ADM) сократилась на 5,1% после того, как выручка агропромышленного холдинга в четвертом квартале не оправдала предположений экспертов. Также было объявлено о сокращении около 700 сотрудников для уменьшения расходов на фоне неопределенных перспектив развития бизнеса в 2025 году.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 134,13 пункта (на 0,3%) и составил 44556,04 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 43,31 пункта (на 0,72%) - до 6037,88 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 262,06 пункта (на 1,35%) и завершил сессию на отметке 19654,02 пункта.

Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга снижаются, в то время как рынки акций других крупных государств Азии показывают позитивную динамику.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,8% в ходе первых торгов после недельных выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Гонконгский индикатор Hang Seng теряет 1,3%.

Инвесторов беспокоит возросшая напряженность в американо-китайской торговле, а также неопределенность экономических перспектив, отмечает Trading Economics.

США со вторника повысили ввозные пошлины на китайские товары. Позднее стало известно, что Почтовая служба США приостановила прием посылок из КНР и Гонконга до дальнейшего уведомления.

Кроме того, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в январе опустился до 51 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали повышения в среднем до 52,3 пункта.

В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя бутилированной воды Nongfu Spring, подешевевшие на 5,9%, производителя трикотажных изделий Shenzhou International Group (-5,3%), туристической компании Trip.com (- 5,3%).

Также снизились котировки бумаг интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 3,8% и 0,5% соответственно, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) и разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,3%, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 3,1%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:41 МСК увеличилось на 0,2%.

Цена акций Nissan Motor и Honda Motor выросла на 1,3% и 3,7% соответственно на сообщениях СМИ о том, что автопроизводители могут отказаться от запланированного объединения.

Кроме того, повышается стоимость бумаг производителя игрушек Bandai Namco (+14,8%), Panasonic (+12,4%), транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha (+4,5%) и Nippon Yusen K.K. (+4,3%), производителя консолей Nintendo (+2,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 МСК вырос на 1,1%.

Цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, поднялась на 0,8%, сталелитейной Posco - на 1,9%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,5%.

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в январе ускорились до 2,2% в годовом выражении по сравнению с 1,9% в предыдущий месяц. В результате инфляция достигла максимума за полгода.

В январе относительно декабря цены повысились на 0,7%. Эксперты в среднем ожидали роста на 2% в годовом выражении и 0,4% за месяц.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,5%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,5% и 2,1% соответственно.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после того, как эталонные марки завершили торги накануне без единой динамики.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск подешевели на $0,4 (0,52%) - до $75,8 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,24 (0,3%), до $76,2 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизилась на $0,29 (0,4%) - до $72,41 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,46 (0,6%), до $72,7 за баррель.

Давление на котировки оказывает ситуация в глобальной внешней торговле после того, как президент США Дональд Трамп озвучил угрозы ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из ряда стран.

Вступление в силу пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, поскольку страны согласились на уступки, однако министерство финансов КНР объявило о введении собственных тарифов на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили.

Эти новости вызвали повышенную тревогу участников рынка по поводу роста экономики Китая, второй в мире. Также страна является ведущим глобальным импортером топлива.

Между тем аналитики S&P Global Commodity Insights отметили, что ответные меры Китая остаются довольно сдержанными, что говорит о готовности Пекина "скорее к переговорам, чем к эскалации".

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 5,03 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более умеренного роста - на 3,17 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 3,4 млн баррелей, бензина - на 100 тыс. баррелей, а также ждут снижения запасов дистиллятов на 2,9 млн баррелей.