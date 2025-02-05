Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности в секторе услуг Китая за январь от Caixin (04:45 МСК);

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11:15-12:30 МСК) и США (17:45 МСК) в январе;

- ЦБ РФ огласит объем покупок/продаж валюты и золота на ближайший месяц (12:00 МСК);

- индекс цен производителей еврозоны в декабре (13:00 МСК);

- занятости в частном секторе США в январе по оценке ADP (16:15 МСК);

- индекс деловой активности в секторе услуг США за январь от ISM (18:00 МСК);

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- розничные продажи, промышленное производство, уровень безработицы России в декабре (19:00 МСК);

- операционные результаты "РусАгро" за 4-й квартал и весь 2024 год;

- квартальные результаты Walt Disney, Qualcomm, Uber, MicroStrategy, MetLife, Ford Motor, Yum! Brands, Wynn Resorts.

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