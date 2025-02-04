.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс МосБиржи снизился во вторник на 0,3%, индекс РТС вырос на 1,1% благодаря укреплению рубля, подорожали металлурги и золотодобытчики
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
Мишустин: за год рост ВВП РФ составил около 4%
Рост ВВП РФ в 2024 году, по предварительной оценке, составил около 4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о реализации макроэкономической политики для устойчивого роста. "По предварительной оценке...
 
Поставщики запаслись бытовой электроникой
На складах поставщиков бытовой электроники образовалась затоваренность, оверсток только ноутбуков в России достигает 55 тыс. штук, пишет "Коммерсантъ". Ритейлеров электроники проблема пока не коснулась, их закупки проводятся в "штатном режиме"....
 
В валютных торгах в РФ смогут участвовать банки 40 стран
равительство РФ увеличило до 40 число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Теперь участвовать в...
 
04 февраля 2025 года 19:33

Индекс МосБиржи снизился во вторник на 0,3%, индекс РТС вырос на 1,1% благодаря укреплению рубля, подорожали металлурги и золотодобытчики

Москва. 4 февраля. Российские фондовые индексы по итогам основных торгов вторника продемонстрировали разнонаправленную динамику - индекс МосБиржи умеренно снизился за день, в то время как индекс РТС завершил сессию в плюсе благодаря укреплению рубля; более уверенно чувствовали себя ценные бумаги металлургических и золотодобывающих компаний на фоне обновления ценами на золото своих максимальных уровней.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2917,71 пункта (-0,29%), индекс РТС - 932,82 пункта (+1,14%); рублевые цены "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 февраля, составил 98,5336 руб. (-1,41 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%, "префы" потеряли в цене 0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 65,87 млрд рублей (из них 5,84 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 5,67 млрд рублей на ценные бумаги "Газпрома" и 5,09 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Заметно выросли также ценные бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6,3%) на фоне очередного витка повышения мировых цен на золото. Так, котировки золота на спотовом рынке в очередной раз обновили рекордные значения, поднявшись почти до $2845 за унцию, из-за неопределенности вокруг внешнеторговой политики США.

Мировые цены на нефть, снижавшиеся в течение большей части дня, начали расти вечером во вторник на опасениях усиления санкционного давления на Иран. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:41 мск подорожали на 0,82%, до $76,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в цене к этому времени на 0,11%, до $73,24 за баррель.

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне участники рынка опасаются, что Трамп может усилить санкционное давление на Иран. За последние четыре года это давление ослабло, что позволило Ирану нарастить экспорт нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки.

На мировых рынках в целом сложилась ситуация повышенной неопределенности, связанная с внешнеторговой политикой Белого дома. Так, накануне вечером объявленное ранее введение пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, так как Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тыс. мексиканских военнослужащих. Тем временем министерство финансов КНР объявило, что вводит пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили в ответ на решение Вашингтона обложить китайские товары 10%-ной пошлиной.

Американские фондовые индексы в начале торгов во вторник меняются разнонаправлено. Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг американских пошлин на импорт, а также за квартальной отчетностью компаний в отсутствие значимой статистики.

В свою очередь европейские фондовые индексы к концу торгов 4 февраля преимущественно растут в пределах 0,2-1,3% в рамках коррекции после падения накануне. Однако активность покупателей в целом сдержанная, так как риск масштабных "торговых войн", инициированных Соединенным Штатами, хотя и несколько снизился, но все еще остается на повестке дня.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, реагируя главным образом на корпоративные и валютные факторы. В частности, индекс МосБиржи снизился по итогам дня, в то время как индекс РТС вырос, получив поддержку от укрепления рубля. Акции "Селигдара" и "Полюса" отыгрывали достижение ценами на золото во вторник очередного исторического максимума.

"С фундаментальной точки зрения "Селигдар" на данный момент отчитался о росте консолидированной выручки от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам 2024 года на 8%, до 58,2 млрд рублей. За 9 месяцев 2024 года прибыль компании за вычетом курсовых разниц по МСФО увеличилась на 14% в годовом выражении, до 4,03 млрд рублей. "Селигдар" при этом выплатил дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 2 руб. на бумагу, но еще не объявил об итоговых годовых дивидендах. Осторожность инвесторов, однако, вызывают внутренние корпоративные факторы: в частности, недавняя попытка ареста пакета акций холдинга, которая впоследствии была обжалована", - полагает Кожухова.

"На западных фондовых площадках во вторник наблюдался сдержанный оптимизм. Рынки стали получать сигналы о возможном смягчении торговой позиции Трампа и его готовности к диалогу по введению пошлин. В итоге, однако, условия мировой торговли все же могут ужесточиться, что несет в себе дополнительные инфляционные риски, которые продолжают поддерживать цены на золото. Российский рынок оставался в рамках диапазона 2880-2985 пунктов по индексу МосБиржи, не получая новостей для более масштабного движения. Уже в конце следующей недели пройдет заседание ЦБ РФ по ставке. Риски ужесточения монетарной политики при отсутствии воодушевляющих геополитических новостей могут оказывать краткосрочное давление на акции", - считает эксперт ИК "Велес Капитал".

"Дональд Трамп на месяц отложил введение пошлин на импорт из Мексики и Канады, так как они согласились усилить контроль своей границы с целью предотвращения нелегальной миграции и наркотрафика в США. Кроме того, глава Белого дома заявил о готовности Евросоюза к заключению нового торгового договора. Однако вопрос о торговом конфликте между США и Китаем остается в повестке. Пекин в ответ на установленные Вашингтоном ввозные пошлины в размере 10% ввел аналогичный тариф на американский СПГ и уголь, а нефть, сельхозтехнику и автомобили с большим объемом двигателя обложил пошлиной в 15%. Кроме того, был установлен чувствительный для американских производителей электромобилей экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов, которые используются при производстве аккумуляторных батарей и других комплектующих для этой продукции", - отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По мнению экспертов "БКС Мир инвестиций", "в ближайшее время индекс МосБиржи останется в узком боковике 2900-3000 пунктов. Перед заседанием ЦБ РФ, которое должно состояться 14 февраля, инвесторы могут воздержаться от активных действий. Однако важным фактором, который окажет влияние на российский рынок, станут данные по инфляции, которые выйдут в среду после закрытия основной сессии. В фокусе внимания участников рынка останутся также и геополитические новости".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 февраля 2025 года 13:22
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Аренадата
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Аренадата" с прогнозной стоимостью 210 рублей за штуку, что подразумевает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков брокера. Эксперты оценивают операционные результаты эмитента за 2024 год как нейтральные. Выручка по...    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 12:53
Цена нефти находится под воздействием разнонаправленных факторов - БКС Экспресс
Котировки нефти марки Brent в настоящее время находятся под воздействием разнонаправленных факторов, говорится в материале аналитика Людмилы Рокотянской на портале БКС Экспресс. "Техническая картина теперь дает нам три точки для отрисовки линии молодого тренда. Он может дать поддержку котировкам в...    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 12:21
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций МДМГ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в материале аналитиков. Эмитент опубликовал позитивные операционные результаты за IV квартал и весь 2024 год, констатируют эксперты. Выручка за IV...    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 11:56
Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив акций МДМГ
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), говорится в комментарии аналитика Марии Лукиной. "МД Медикал Груп" опубликовала сильные операционные результаты за 4К24, - отмечает эксперт. - Выручка...    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 11:35
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Московской биржи на уровне 250 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 250 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова. "Торговая площадка опубликовала данные по оборотам за январь, которые не преподнесли сюрприза. Компания успешно...    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 11:11
Высоки риски возвращения цены нефти к уровню $75/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Высоки риски возвращения цены нефти к уровню $75 за баррель Brent, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Инвесторы продолжили отыгрывать геополитические новости, умеренную поддержку котировкам нефти в моменте оказывают новости об ужесточении давления США на Иран, что несет риски для...    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 10:47
"Финам" сохраняет рейтинг акций Lam Research на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Lam Research на уровне "покупать" с целевой ценой на уровне $87,6 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 9%, сообщается в материале инвесткомпании. "Lam Research успешно завершила календарный 2024 год, и менеджмент компании ожидает сохранения позитивной...    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 10:34
Рубль утром заметно дешевеет в паре с юанем на фоне роста спроса на валюту со стороны импортеров
Москва. 5 февраля. Китайский юань растет на Московской бирже утром в среду, рубль заметно дешевеет в паре с юанем на фоне роста спроса на валюту со стороны импортеров.    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 10:27
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 13,3-13,7 руб./юань к концу недели - ПСБ
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 13,3-13,7 руб./юань к концу недели, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Накануне биржевые котировки рубля снова ушли ниже из диапазона 13,3-13,7 руб. /юань, - констатирует аналитик. - Движение, вероятно, было сформировано...    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 10:06
Рынок акций вошел в зону покупки - "Алор Брокер"
Рынок акций вошел в зону покупки, и наиболее безопасными на данный момент выглядят акции финансового сектора, говорится в комментарии говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "Утренний отскок на рынке акций во вторник не...    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 09:57
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 5 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 09:47
"Финам" подтверждает целевую цену акций Intel на уровне $21,8
"Финам" подтверждает целевую цену акций Intel Corp. на уровне $21,8 за штуку, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу роста на 12,4%, сообщается в материале инвесткомпании. "Несмотря на неплохие результаты за 4-й квартал 2024 года, мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы Intel, -...    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 09:26
Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торговаться в "боковике" в среду - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торговаться в "боковике" в среду, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Индекс Мосбиржи на утренней сессии вторника отыгрывал позитив после временного смягчения "тарифов Трампа", в моменте было выше 2947 пунктов. На основной сессии продажи...    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 09:19
Фондовые рынки растут, Brent торгуется у $75,8 за баррель
Фондовые индексы США выросли вслед за техсектором и нефтепроизводителями. Фондовые индексы Китая и Гонконга снижаются, остальная Азия в плюсе. Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $75,8 за баррель.    читать дальше
.
05 февраля 2025 года 09:11
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс деловой активности в секторе услуг Китая за январь от Caixin (04:45 МСК); - окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11:15-12:30...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.