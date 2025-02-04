Индекс МосБиржи снизился во вторник на 0,3%, индекс РТС вырос на 1,1% благодаря укреплению рубля, подорожали металлурги и золотодобытчики

Москва. 4 февраля. Российские фондовые индексы по итогам основных торгов вторника продемонстрировали разнонаправленную динамику - индекс МосБиржи умеренно снизился за день, в то время как индекс РТС завершил сессию в плюсе благодаря укреплению рубля; более уверенно чувствовали себя ценные бумаги металлургических и золотодобывающих компаний на фоне обновления ценами на золото своих максимальных уровней.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2917,71 пункта (-0,29%), индекс РТС - 932,82 пункта (+1,14%); рублевые цены "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 февраля, составил 98,5336 руб. (-1,41 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%, "префы" потеряли в цене 0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 65,87 млрд рублей (из них 5,84 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 5,67 млрд рублей на ценные бумаги "Газпрома" и 5,09 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Заметно выросли также ценные бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6,3%) на фоне очередного витка повышения мировых цен на золото. Так, котировки золота на спотовом рынке в очередной раз обновили рекордные значения, поднявшись почти до $2845 за унцию, из-за неопределенности вокруг внешнеторговой политики США.

Мировые цены на нефть, снижавшиеся в течение большей части дня, начали расти вечером во вторник на опасениях усиления санкционного давления на Иран. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:41 мск подорожали на 0,82%, до $76,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в цене к этому времени на 0,11%, до $73,24 за баррель.

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне участники рынка опасаются, что Трамп может усилить санкционное давление на Иран. За последние четыре года это давление ослабло, что позволило Ирану нарастить экспорт нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки.

На мировых рынках в целом сложилась ситуация повышенной неопределенности, связанная с внешнеторговой политикой Белого дома. Так, накануне вечером объявленное ранее введение пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, так как Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тыс. мексиканских военнослужащих. Тем временем министерство финансов КНР объявило, что вводит пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили в ответ на решение Вашингтона обложить китайские товары 10%-ной пошлиной.

Американские фондовые индексы в начале торгов во вторник меняются разнонаправлено. Инвесторы следят за развитием ситуации вокруг американских пошлин на импорт, а также за квартальной отчетностью компаний в отсутствие значимой статистики.

В свою очередь европейские фондовые индексы к концу торгов 4 февраля преимущественно растут в пределах 0,2-1,3% в рамках коррекции после падения накануне. Однако активность покупателей в целом сдержанная, так как риск масштабных "торговых войн", инициированных Соединенным Штатами, хотя и несколько снизился, но все еще остается на повестке дня.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, реагируя главным образом на корпоративные и валютные факторы. В частности, индекс МосБиржи снизился по итогам дня, в то время как индекс РТС вырос, получив поддержку от укрепления рубля. Акции "Селигдара" и "Полюса" отыгрывали достижение ценами на золото во вторник очередного исторического максимума.

"С фундаментальной точки зрения "Селигдар" на данный момент отчитался о росте консолидированной выручки от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам 2024 года на 8%, до 58,2 млрд рублей. За 9 месяцев 2024 года прибыль компании за вычетом курсовых разниц по МСФО увеличилась на 14% в годовом выражении, до 4,03 млрд рублей. "Селигдар" при этом выплатил дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 2 руб. на бумагу, но еще не объявил об итоговых годовых дивидендах. Осторожность инвесторов, однако, вызывают внутренние корпоративные факторы: в частности, недавняя попытка ареста пакета акций холдинга, которая впоследствии была обжалована", - полагает Кожухова.

"На западных фондовых площадках во вторник наблюдался сдержанный оптимизм. Рынки стали получать сигналы о возможном смягчении торговой позиции Трампа и его готовности к диалогу по введению пошлин. В итоге, однако, условия мировой торговли все же могут ужесточиться, что несет в себе дополнительные инфляционные риски, которые продолжают поддерживать цены на золото. Российский рынок оставался в рамках диапазона 2880-2985 пунктов по индексу МосБиржи, не получая новостей для более масштабного движения. Уже в конце следующей недели пройдет заседание ЦБ РФ по ставке. Риски ужесточения монетарной политики при отсутствии воодушевляющих геополитических новостей могут оказывать краткосрочное давление на акции", - считает эксперт ИК "Велес Капитал".

"Дональд Трамп на месяц отложил введение пошлин на импорт из Мексики и Канады, так как они согласились усилить контроль своей границы с целью предотвращения нелегальной миграции и наркотрафика в США. Кроме того, глава Белого дома заявил о готовности Евросоюза к заключению нового торгового договора. Однако вопрос о торговом конфликте между США и Китаем остается в повестке. Пекин в ответ на установленные Вашингтоном ввозные пошлины в размере 10% ввел аналогичный тариф на американский СПГ и уголь, а нефть, сельхозтехнику и автомобили с большим объемом двигателя обложил пошлиной в 15%. Кроме того, был установлен чувствительный для американских производителей электромобилей экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов, которые используются при производстве аккумуляторных батарей и других комплектующих для этой продукции", - отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По мнению экспертов "БКС Мир инвестиций", "в ближайшее время индекс МосБиржи останется в узком боковике 2900-3000 пунктов. Перед заседанием ЦБ РФ, которое должно состояться 14 февраля, инвесторы могут воздержаться от активных действий. Однако важным фактором, который окажет влияние на российский рынок, станут данные по инфляции, которые выйдут в среду после закрытия основной сессии. В фокусе внимания участников рынка останутся также и геополитические новости".