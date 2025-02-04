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04 февраля 2025 года 19:13

Рубль во вторник не изменился в паре с юанем, несмотря на сильную волатильность на рынке нефти

Москва. 4 февраля. Юань не изменился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль не отреагировал на сильный рост волатильности на рынке нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,267 руб. - без изменения к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом во вторник последний день недельных каникул, в течение которых биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 февраля на 1,4097 рубля, до 98,5336 руб./$1, и напротив, увеличил курс евро на 19,42 копейки, до 102,6852 руб./EUR1.

"Рубль во вторник вечером незначительно укреплялся, юань на Московской бирже тяготеет к 13,2 руб., доллар слегка дешевеет на фоне отката американской валюты на мировом рынке. В отсутствие важных геополитических вводных курсы валют в ближайшие дни останутся недалеко от текущих уровней. Доллар может ходить в пределах 98-100 руб., юань может подтянуться к 13,3-13,4 руб. на фоне возобновления работы китайского рынка после новогодних каникул. В целом краткосрочно угроз стабильности рубля нет - благоприятная с точки зрения платежного баланса сезонность, жесткость ДКП, продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля поддерживают курс. Иррациональным фактором влияния остается геополитика - если появятся явные позитивные сигналы для РФ, рубль может укрепиться за счет сокращения риск-премии", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Инфляционная картина в первые недели января стала чуть более благоприятной, но поступивших данных пока недостаточно для обоснованных выводов о переломе тренда, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Ситуация с инфляцией в РФ в январе улучшилась, но признаков устойчивого замедления роста цен нет, полагают аналитики ЦБ РФ. Рост цен в январе оставался высоким по сравнению с прошлыми годами (с 1 по 27 января инфляция составила 1,14%), говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ. При этом наиболее существенное влияние на эту динамику оказали разовые факторы, и в целом "статистика цен и анализ ценовой динамики указывают на отсутствие в настоящее время признаков устойчивого замедления роста цен", отмечают аналитики ЦБ.

По их оценке, кредитный импульс (влияние динамики кредитования на спрос в экономике) ослабевает. "Судя по опросам, внутренний спрос в экономике увеличивается гораздо более умеренными темпами, чем раньше. В результате постепенно укрепляется тенденция на уменьшение дисбаланса на рынке труда. Так что в целом денежно-кредитные условия для формирования дезинфляционного тренда налицо", - говорится в документе.

Еще одним важным каналом создания денежной массы, помимо кредитного, является бюджетный канал. "В ноябре-декабре бюджетный дефицит значительно расширился. Это увеличило денежную массу через рост средств в банках вследствие расширения требований банковской системы к органам госуправления. Поэтому так важно выдержать параметры утвержденного бюджета на 2025 год, предусматривающего постепенный возврат к параметрам бюджетного правила", - подчеркивает департамент ЦБ.

Аналитики Банка России в очередной раз отметили, что для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени и соблюдение утвержденных параметров бюджета на 2025-2027 годы.

Рост ВВП РФ в 2024 году, по предварительной оценке, составил около 4% на фоне высокой инвестиционной и потребительской активности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о реализации макроэкономической политики для устойчивого роста. Основным драйвером роста, по его словам, стала обрабатывающая промышленность, которая выросла на 8% - "выше изначально прогнозируемой траектории".

Как сообщалось, прогноз Банка России по росту ВВП РФ в 2025 году равен 0,5-1,5%. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря заявлял, что правительство ожидает рост в 2025 году на 2,0-2,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагает рост ВВП РФ в 2025 году на 1,5%.

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС начнет в среду, 5 февраля, обсуждение предложений к 16-му пакету ограничительных мер в отношении РФ, который, как заявляли в Брюсселе, планируется принять к 24 февраля.

На заседании Coreper обсуждение затронет "меры в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине", и "меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", что означает возможность как экономических, так и персональных санкций.

Помимо этого, в повестке числится обмен мнениями по "крымскому" пакету ограничительных мер и по мерам, касающимся новых территорий РФ.

Цены на нефть демонстрируют разнонаправленные колебания в ходе волатильных торгов вторника, вечером участники рынка анализируют возможности усиления санкционного давления на Иран.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 0,04%, до $77,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), напротив, опустились в цене к этому времени на 0,64%, до $72,68 за баррель.

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне участники рынка опасаются, что Трамп может усилить санкционное давление на Иран.

За последние четыре года это давление ослабло, что позволило Ирану нарастить экспорт нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки.

На мировых рынках в целом сложилась ситуация повышенной неопределенности, связанная с внешнеторговой политикой Белого дома. Так, накануне вечером объявленное ранее введение пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, так как Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тыс. мексиканских военнослужащих.

Тем временем министерство финансов КНР объявило, что вводит пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили в ответ на решение Вашингтона обложить китайские товары 10-процентной пошлиной.

Банк России во вторник, 4 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 40 млрд рублей (при лимите 3 трлн 40 млрд рублей и спросе 3 трлн 990,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 января, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 886,3 млрд рублей (при лимите 2 трлн 920 млрд рублей и спросе 2 трлн 886,3 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 февраля упала на 20 базисных пунктов, до 20,56% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц во вторник выросла на 1 базисный пункт - до 20,9% годовых, версия на три месяца поднялась также на 1 базисный пункт, до 21,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 20,61% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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