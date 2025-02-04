Цены евробондов РФ во вторник почти не изменились, несмотря на падение UST

Москва. 4 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали слабую боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,19% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,93% годовых). Облигации с погашением в 2042 году опустились в цене в цене всего на 0,1 базисного пункта - до 65,89% от номинала (их доходность повысилась на 0,3 базисного пункта, составив 9,62% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 0,9 базисного пункта, до 71,54% от номинала (их доходность уменьшилась на 1 базисный пункт - до 31,69% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 7,9 базисного пункта - до 68,29% от номинала (доходность уменьшилась на 2,9 базисного пункта, составив 21,04% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цена на 0,1 базисного пункта, до 66,71% от номинала (их доходность выросла на 1,2 базисного пункта, до 15,39% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций во вторник демонстрируют умеренное снижение на фоне некоторого снижения спроса глобальных инвесторов на защитные активы после того, как стало известно, что Белый дом отложил введение объявленных ранее пошлин на канадский и мексиканский импорт.

Изначально соответствующий указ был подписан Трампом в минувшую субботу. Он предусматривал введение пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады должны были составить 10%. После этого Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью пресечения контрабанды фентанила и потоков нелегальных мигрантов.

Тем временем министерство финансов КНР объявило во вторник, что вводит пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Также вводятся меры экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам. Это решение стало ответом на введение США 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров. Ранее Пекин призвал американских коллег вступить в "честный диалог и укрепить сотрудничество", назвав пошлины контрпродуктивными и наносящими ущерб торговым отношениям.