"Велес Капитал" поставил на пересмотр оценку акций "Северстали", сообщается в материале аналитика Василия Данилова.

Эмитент представил слабые операционные и финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год, констатирует эксперт.

Несмотря на рост выручки, ключевые показатели прибыльности и денежных поток по итогам прошлого года показали отрицательную динамику, что стало основанием для отказа от финальных дивидендных выплат, отмечает Данилов.

Аналитик инвесткомпании также обращает внимание, что в начале 2025 года компания прогнозирует дальнейшее ухудшение деловой активности и спроса на сталь на внутреннем рынке в условиях сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

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