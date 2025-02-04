Рубль днем отыграл утренние потери и укрепляется в паре с юанем, несмотря на падение нефти

Москва. 4 февраля. Юань растерял утренний рост и дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль отыграл потери, полученные на старте торгов, и укрепляется, несмотря на негативную динамику цен на нефть.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,239 руб., что на 2,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом во вторник последний день недельных каникул, в течение которых биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 30 копеек, до 99,4 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 28 копеек, до 102,47 руб./EUR1.

Баланс рисков для рубля в феврале сложится, скорее всего, нейтрально, полагает стратег Альфа-банка по валютному рынку Никита Еуров.

"Денежный рынок в юанях почти всю неделю "отдыхал" вместе с Китаем, где с 28 января по 4 февраля продолжаются новогодние каникулы. Рубль за неделю значительно укрепился; в течение недели его курс доходил до уровней менее 13,25 руб. за юань, - отмечает аналитик в обзоре банка. - Пока представляется, что баланс рисков для рубля в феврале сложится нейтрально - крупных операций в рамках финансового счета мы не ожидаем, цена нефти в декабре-январе оставалась высокой, компенсируя выпадение части объемов из-за действия санкций. Импорт в феврале останется сезонно ниже среднего, хотя и несколько превышает январский. С учетом широкого дифференциала ставок рубль сохраняет спекулятивную привлекательность".

Курс валютной пары "юань-рубль" может продолжить движение вблизи уровня 13,3 руб./юань на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Нефтяные цены в понедельник умеренно выросли. ОПЕК+ по итогам заседания мониторингового комитета, как и ожидалось, не стала пока менять текущие параметры сделки, предполагающие постепенное наращивание добычи с апреля. Впрочем, во вторник фьючерсы на нефть марки Brent торгуются уже у $75 за баррель из-за ослабившихся опасений перебоев в поставках после переноса введения пошлин. В текущих условиях волатильность на сырьевом рынке пока останется высокой", - указывают эксперты в комментарии.

Рост ВВП РФ в 2024 году, по предварительной оценке, составил около 4% на фоне высокой инвестиционной и потребительской активности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о реализации макроэкономической политики для устойчивого роста. Основным драйвером роста, по его словам, стала обрабатывающая промышленность, которая выросла на 8% - "выше изначально прогнозируемой траектории".

Как сообщалось, прогноз Банка России по росту ВВП РФ в 2025 году равен 0,5-1,5%. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря заявлял, что правительство ожидает рост в 2025 году на 2,0-2,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагает рост ВВП РФ в 2025 году на 1,5%.

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС начнет в среду, 5 февраля, обсуждение предложений к 16-му пакету ограничительных мер в отношении РФ, который, как заявляли в Брюсселе, планируется принять к 24 февраля.

На заседании Coreper обсуждение затронет "меры в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине", и "меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", что означает возможность как экономических, так и персональных санкций.

Помимо этого, в повестке числится обмен мнениями по "крымскому" пакету ограничительных мер и по мерам, касающимся новых территорий РФ.

Нефть продолжает дешеветь во вторник, а котировки фьючерсов на WTI ускорили снижение после сообщений о введении Китаем ответных пошлин на импорт из США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $75,11 за баррель, что на 1,11% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,87%, до $71,78 за баррель.

Китай ответил на решение США о введении 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров.

Министерство финансов КНР объявило, что вводит пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Также вводятся меры экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам.

Ранее Пекин призвал американских коллег вступить в "честный диалог и укрепить сотрудничество", назвав пошлины контрпродуктивными и наносящими ущерб торговым отношениям.

Между тем введение объявленных ранее Белым Домом пошлин на канадский и мексиканский импорт было отложено, так как Оттава пообещала реализовать план по защите своей границы с США, а Мехико - отправить к американской границе 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам состоявшейся в понедельник встречи решил не менять свою нынешнюю стратегию. Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти.

Ограничения затрагивают около 2,2 млн баррелей в сутки. Восстановление добычи в этих объемах предполагается осуществить за 18 месяцев.

Банк России во вторник, 4 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 40 млрд рублей (при лимите 3 трлн 40 млрд рублей и спросе 3 трлн 990,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 января, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 886,3 млрд рублей (при лимите 2 трлн 920 млрд рублей и спросе 2 трлн 886,3 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.