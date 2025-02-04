Цена акций Palantir Technologies может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Palantir Technologies могут продолжить рост в ближайшее время, отчетности Tyson Foods и NXP Semiconductors, скорее всего, уже заложены в текущий ценовые уровни, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Акции Palantir Technologies подорожали на премаркете на 23%, после того как компания не только превзошла в отчетности за 4К24 рыночные прогнозы что по верхней, что по нижней строке, но и дала лучший, чем ожидалось, ориентир на 2025 год, констатируют эксперты. "Считаем, что в ближайшее время результаты еще скажутся положительно на котировках", - прогнозируют они.

Цена акций Tyson Foods выросла в понедельник на 2,2% на публикации результатов за первый квартал 2025 финансового года. "Отчетность, на наш взгляд, в основном отражена в стоимости", - отмечают в инвестбанке.

Стоимость бумаг NXP Semiconductors на 2,4% подросла на премаркете. В 4К24 компания получила выручку в $3,11 млрд, заработав $3,18 скорректированной чистой прибыли на акцию. Эмитент превзошел среднерыночные прогнозы, составлявшие $3,10 млрд и $3,14. "Здесь также считаем, что в стоимости акций отражены представленные результаты", - говорится в материале экспертов.

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