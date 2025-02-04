S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5925-6060п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5925-6060 пунктов во вторник, прогнозируется высокий уровень волатильности, баланс рисков нейтральный, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"S&P 500 в понедельник не задержался в области ниже 20-дневной скользящей средней, продемонстрировав быстрый отскок от проекции наклонной линии тренда, которая в декабре служила сопротивлением. Новый важный уровень поддержки расположен на отметке 5925 пунктов. Индикатор RSI находится в нейтральной области, указывая на наличие краткосрочного баланса сил "быков" и "медведей", - указывает эксперт инвесткомпании. - Повышенная волатильность сохранится в ближайшие сессии, поэтому важно держать в поле зрения среднесрочный тренд. Он остается восходящим, пока S&P 500 держится в рамках равноудаленного канала, берущего начало в августе 2024 года, и лишь падение ниже 5780 пунктов поставит этот тренд под угрозу".

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