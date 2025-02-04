Отчетность Аэрофлота по РСБУ за 2024г значительно повышает вероятность выплаты дивидендов - Альфа-банк

Отчетность "Аэрофлота" по РСБУ за 2024 год значительно повышает вероятность выплаты дивидендов, полагает аналитик Альфа-банка Егазарян Анастасия.

"Аэрофлот" опубликовал финансовую отчетность по РСБУ за 4К24 и 2024 год, которая свидетельствует о том, что выручка компании в 4К24 выросла на 33,2%, до 186,7 млрд руб., а по итогам 2024 года составила 712,9 млрд руб. (+43,3%), - пишет эксперт в обзоре банка. - Валовая прибыль за год увеличилась в 6,2 раза, до 44,8 млрд. руб. Несмотря на значительные "бумажные" убытки от переоценки валютных обязательств, чистая прибыль по РСБУ составила 21,9 млрд руб. Сам факт получения чистой прибыли по РСБУ в 2024 году, несмотря на существенные убытки от переоценки валютных обязательств, имеет большое значение с точки зрения дивидендных перспектив".

Аналитик полагает, что что опубликованная отчетность "Аэрофлота" по РСБУ значительно повышает вероятность выплаты дивидендов. По ее расчетам, скорректированная чистая прибыль по МСФО по итогам 2024 года может превысить 50 млрд руб., однако Егазарян считает, что в качестве максимально возможного объема дивидендных выплат следует рассматривать сумму чистой прибыли по РСБУ. Если компания распределит среди акционеров всю чистую прибыль по РСБУ, размер дивидендных выплат может составить 5,6 руб. на акцию, а доходность - 8,7%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.