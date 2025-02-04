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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА
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04 февраля 2025 года 11:16
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева. "Котировки алмазов вновь показали негативную динамику, что говорит о слабой конъюнктуре отрасли. При этом признаков восстановления все еще не видно. У нас открыта торговая идея "Шорт АЛРОСА": ждем слабых финансовых результатов за II полугодие и видим риск отказа от дивидендов. Бумага торгуется с неоправданно высокой премией более 50% по Р/Е на неблагоприятном цикле, - пишут эксперты. - Сохраняем негативный взгляд на акции эмитента". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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