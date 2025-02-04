Курс рубля может продолжить движение вблизи 13,3 руб./юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может продолжить движение вблизи уровня 13,3 руб./юань на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены в понедельник умеренно выросли. ОПЕК+ по итогам заседания мониторингового комитета, как и ожидалось, не стала пока менять текущие параметры сделки, предполагающие постепенное наращивание добычи с апреля. Впрочем, во вторник фьючерсы на нефть марки Brent торгуются уже у $75,3/барр. из-за ослабившихся опасений перебоев в поставках после переноса введения пошлин. В текущих условиях волатильность на сырьевом рынке пока останется высокой", - указывают эксперты в комментарии.

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