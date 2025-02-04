04 февраля 2025 года 10:30
Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне снижения нефти
Москва. 3 февраля. Китайский юань растет на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,3145 руб. (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,5 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Цены на нефть опускаются во вторник после отсрочки Вашингтоном введения новых пошлин на товары из Канады и Мексики. США отложат пошлины для Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Введение пошлин для Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $75,3 за баррель, что на 0,87% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,53%, до $72,03 за баррель.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам состоявшейся в понедельник встречи решил не менять свою нынешнюю стратегию. Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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04 февраля 2025 года 11:41
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 649 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Астра" представила предварительные результаты за 2024 год: рост выручки компании составил 78%, а выручка составила 20 млрд рублей, - пишут аналитики. - Отметим при... читать дальше
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04 февраля 2025 года 11:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.
"Котировки алмазов вновь показали негативную динамику, что говорит о слабой конъюнктуре отрасли. При этом признаков восстановления все еще... читать дальше
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04 февраля 2025 года 10:54
Курс валютной пары юань/рубль может продолжить движение вблизи уровня 13,3 руб./юань на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".
"Нефтяные цены в понедельник умеренно выросли. ОПЕК+ по итогам заседания мониторингового комитета, как и ожидалось, не стала пока менять текущие... читать дальше
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04 февраля 2025 года 10:36
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова.
Слабый финансовый результат в 4К24 обусловлен курсовым убытком в размере 30,2 млрд руб., который был частично компенсирован положительным влиянием переоценки... читать дальше
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04 февраля 2025 года 10:18
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "РуссНефти" с прогнозной стоимостью на уровне 230 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Булата Мударисова.
"Компания продолжает наращивать запасы. В 2024 году рост ресурсной базы по разведанным и... читать дальше
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04 февраля 2025 года 10:01
Краткосрочно вероятно снижение индекса RGBI к 102-102,5 пункта, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.
Индекс RGBI в понедельник продолжил движение вниз (минус 0,48п, 103,11п), констатирует эксперт.
Основным фактором... читать дальше
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04 февраля 2025 года 09:50
Москва. 4 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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04 февраля 2025 года 09:44
Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2900-2950 пунктов в течение торговой сессии вторника, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.
"Рынок акций в целом останется в ожидании новостных вводных или сигналов с мировых рынков. Ждем, что... читать дальше
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04 февраля 2025 года 09:28
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific с прогнозной стоимостью $695,3 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за четвертый квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.
"Акции эмитента за период с начала... читать дальше
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04 февраля 2025 года 09:11
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:
- число открытых вакансий на рынке труда США в декабре по оценке JOLTS;
- производственные заказы США в декабре;
- квартальные результаты Alphabet Inc., Merck & Co.,... читать дальше
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04 февраля 2025 года 09:10
Уолл-стрит снизилась по итогам торгов понедельника. Акции АТР в основном растут во вторник, индекс Гонконга прибавляет 1,7%. Цены на нефть снижаются во вторник утром, Brent торгуется чуть выше $75 за баррель. читать дальше
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03 февраля 2025 года 19:58
Москва. 3 февраля. Российский рынок акций по итогам основных торгов в понедельник умеренно снизился под давлением негативной динамики мировых фондовых площадок, сформировавшейся на опасениях разрастания "торговых войн", инициированных Соединенными Штатами; дополнительное давление на индекс РТС оказало заметное падение курса рубля к доллару США. читать дальше
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03 февраля 2025 года 18:56
Москва. 3 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились. читать дальше
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03 февраля 2025 года 18:49
Прогнозная стоимость акций "Диасофта на горизонте года составляет 5000 рублей за штуку, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.
Цена бумаги консолидируется около 4430 рублей за штуку в понедельник на новости о рекомендации совета... читать дальше
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03 февраля 2025 года 18:17
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитиков брокера.
Крупнейший авиаперевозчик России отчитался за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2024 года по РСБУ.
"Аэрофлоту" удалось заработать 21,96 млрд рублей чистой прибыли по итогам года... читать дальше
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