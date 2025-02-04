"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "РуссНефти" с прогнозной стоимостью на уровне 230 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Булата Мударисова.

"Компания продолжает наращивать запасы. В 2024 году рост ресурсной базы по разведанным и предварительно оцененным запасам (категории АВ1С1+В2С2) превысил 10 млн тонн, опередив показатель прошлого года. Несмотря на повышение показателей, сохраняем прогнозы добычи без изменений с учетом текущих ограничений. Рост сдерживает не нехватка углеводородов на месторождениях, а квоты на добычу в рамках сделки ОПЕК+. Считаем, что эмитент может начать выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям с 2027 года. Подтверждаем прогнозы и позитивный взгляд", - пишет эксперт.

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