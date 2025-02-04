Краткосрочно вероятно снижение индекса RGBI к 102-102,5п - ПСБ

Краткосрочно вероятно снижение индекса RGBI к 102-102,5 пункта, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в понедельник продолжил движение вниз (минус 0,48п, 103,11п), констатирует эксперт.

Основным фактором стал рост доходностей на коротком и среднесрочном участке кривой (примерно 30-35 б.п.).

"Напомним, что после погашения на прошлой неделе флоатера серии 29006 на 390 млрд руб. заметно снизились доходности краткосрочных госбумаг. После завершения реинвестирования котировки возвращаются на прежние уровни - пока факторов для смягчения риторики ЦБ не наблюдается", - пишет Грицкевич в обзоре.

В целом инвесторы ждут геополитических новостей, которые могут сопровождаться повышенной волатильностью рынков, указывает аналитик ПСБ.

Второй фактор - заседание ЦБ на следующей неделе. "Ждем сохранения ставки и сигнала регулятора, что, вероятно, окажет слабо негативный эффект на долговой рынок. Краткосрочно ожидаем снижение индекса RGBI к уровню 102-102,5 пункта", - отмечает Грицкевич.

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