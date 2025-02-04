Уолл-стрит снизилась по итогам торгов понедельника. Акции АТР в основном растут во вторник, индекс Гонконга прибавляет 1,7%. Цены на нефть снижаются во вторник утром, Brent торгуется чуть выше $75 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник.

Инвесторы оценивали новости о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Указ о новых пошлинах, которые должны были вступить в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую субботу.

Однако вечером в понедельник стало известно, что введение пошлин в отношении Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

Кроме того, в понедельник стало известно о разговоре канадского премьера Джастина Трюдо и Трампа. После них Трюдо сообщил, что США отложат введение пошлин на товары из Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, чтобы остановить поток фентанила. Трамп подтвердил приостановку введения импортных пошлин для Канады и анонсировал вскоре еще один разговор с Трюдо.

"Ситуация очень быстро меняется, - отметила Виктория Грин из G Squared Private Wealth. - Пока мы исходим из предположения, что основная часть объявленных пошлин - временное явление, и, скорее всего, их потом смягчат разными уступками. Надо следить за тем, как это отразится на прибыли компаний, курсе доллара и инфляции".

"На данный момент мы сомневаемся, что пошлины в отношении Канады и Мексики будут продолжительными, если вообще будут введены, - написали Кит Лернер и Майкл Скорделес из Truist Advisory Services. - И, тем не менее, пока не появится ясности в отношении продолжительности или масштаба пошлин, эти действия вносят неопределенность в цепочки поставок и ценообразование многих компаний по всей Америке".

Снижение продемонстрировали акции крупнейших ИТ-компаний, включая Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-2,8%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (-3,4%) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-1%).

Котировки бумаг автопроизводителей Ford Motor (SPB: F) и General Motors (SPB: GM) снизилась на 1,9% и 3,1% соответственно, падение рыночной стоимости Tesla (SPB: TSLA) составило 5,2%.

Новость о пошлинах вызвала падение курса биткойна, и капитализация Coinbase Global (SPB: COIN), оператора криптовалютной биржи, сократилась на 2,4%.

Рыночная стоимость Tyson Foods (SPB: TSN) выросла на 2,2%. Этот производитель продуктов питания в минувшем финквартале увеличил чистую прибыль более чем втрое, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Цена бумаг Johnson Outdoors Inc. (SPB: JOUT) снизилась на 9%, поскольку американский производитель товаров для активного отдыха завершил первый квартал 2025 финансового года с чистым убытком.

Акции Triumph Group подскочили на 34% на сообщениях, что фонды прямых инвестиций Warburg Pincus и Berkshire Partners ведут переговоры о покупке этого поставщика авиационных компонентов и услуг за $3 млрд с учетом долга.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,28% и составило 44421,91 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,76% - до 5994,57 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,2% и составил 19391,96 пункта.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах во вторник, биржи материкового Китая закрыты на празднование Нового года по Лунному календарю.

Инвесторы оценивают новости об отсрочке на месяц введения Соединенными Штатами ранее объявленных пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады после достижения договоренностей с этими странами, что ослабило опасения масштабных торговых войн.

Меры в отношении Китая по-прежнему должны начать действовать во вторник, но представители американской администрации в ближайшее время намерены обсудить ситуацию с Пекином, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Вероятно, у нас будут контакты с Китаем в течение ближайших суток", - сказал он.

Ожидается, что Трамп на этой неделе встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет Trading Economics.

Ранее Трамп объявил о намерении ввести 10-процентные пошлины на товары из Китая.

При этом Вашингтон может принять в отношении КНР и другие ограничительные меры, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

Пекин призвал американских коллег вступить в "честный диалог и укрепить сотрудничество", назвав пошлины контрпродуктивными и наносящими ущерб торговым отношениям.

Гонконгский Hang Seng повышается на 1,7%.

Список лидеров роста в составе индекса возглавляют бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), дорожающие на 6,8%.

Рыночная стоимость Li Auto (SPB: LI) увеличивается на 6,5%, Lenovo - на 6,3%, Shenzhou International Group Holdings - на 6,1%, Geely Automobile Holdings - на 6%.

Netease Inc. (SPB: NTES) и ENN Energy Holdings теряют 1,6% капитализации, CK Asset (SPB: 1113) и Sinopharm Group - 1,5%, Hang Lung Properties - 1,2%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,7%.

Существеннее всех в составе индикатора прибавляют в цене бумаги Sumitomo Pharma (+10,4%).

Рыночная стоимость Kyocera повышается на 7,7% на планах ускорения продажи пакета акций оператора связи KDDI стоимостью $3 млрд.

Капитализация Konami растет на 6,2%, Murata Manufacturing - на 6%, Sumco - на 5,4%.

Цена акций Mitsubishi Motors уменьшается на 14,7%, Yamaha Motor - на 3,3%, Central Japan Railway - на 3%, Chubu Electric Power и Aozora Bank - на 2,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 1%.

Стоимость акций Samsung Electronics увеличивается на 2,9%, Hyundai Motor - на 0,3%, Korean Air Lines - на 0,6%.

Котировки бумаг Posco снижаются на 4,8% на слабой отчетности.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Капитализация BHP увеличилась на 0,7%, Rio Tinto - на 1,6%.

Цены на нефть опускаются во вторник после отсрочки Вашингтоном введения новых пошлин на товары из Канады и Мексики.

США отложат пошлины для Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Введение пошлин для Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

"Волатильность нефтяного рынка обусловлена политической неопределенностью, которую создает администрация Трампа, - отмечает главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана. - Фундаментальные для рынка показатели остаются в тени, а пошлины играют важную роль в формирования направления цен".

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $75,08 за баррель, что на $0,88 (1,16%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,29 (0,4%), до $75,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,25 (1,71%), до $71,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,63 (0,9%), до $73,16 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам состоявшейся в понедельник встречи решил не менять свою нынешнюю стратегию. Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти.