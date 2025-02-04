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04 февраля 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник. Инвесторы оценивали новости о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Указ о новых пошлинах, которые должны были вступить в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую субботу.

Однако вечером в понедельник стало известно, что введение пошлин в отношении Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов.

Кроме того, в понедельник стало известно о разговоре канадского премьера Джастина Трюдо и Трампа. После них Трюдо сообщил, что США отложат введение пошлин на товары из Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, чтобы остановить поток фентанила. Трамп подтвердил приостановку введения импортных пошлин для Канады и анонсировал вскоре еще один разговор с Трюдо.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах во вторник, биржи материкового Китая закрыты на празднование Нового года по лунному календарю. Гонконгский Hang Seng повышается на 1,7%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,7%. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 1%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%. Инвесторы оценивают новости об отсрочке на месяц введения Соединенными Штатами ранее объявленных пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады после достижения договоренностей с этими странами, что ослабило опасения масштабных торговых войн.

Меры в отношении Китая по-прежнему должны начать действовать во вторник, но представители американской администрации в ближайшее время намерены обсудить ситуацию с Пекином, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп. "Вероятно, у нас будут контакты с Китаем в течение ближайших суток", - сказал он. Ранее Трамп объявил о намерении ввести 10-процентные пошлины на товары из Китая. При этом Вашингтон может принять в отношении КНР и другие ограничительные меры, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. В свою очередь Пекин призвал американских коллег вступить в "честный диалог и укрепить сотрудничество", назвав пошлины контрпродуктивными и наносящими ущерб торговым отношениям.

Вместе с тем цены на нефть опускаются во вторник после отсрочки Вашингтоном введения новых пошлин на товары из Канады и Мексики. США отложат пошлины для Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 мск составила $75,1 за баррель, что на 1,13% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 0,4%, до $75,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,75%, до $71,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 0,9%, до $73,16 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам состоявшейся в понедельник встречи решил не менять свою нынешнюю стратегию. Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,497 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,374 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 февраля вырос всего на 0,04% и составил 107,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (1-3 февраля) прибавил 0,13%, поднявшись до 986,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+2,68%), "АФК Система-1Р-24" (+0,41%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "НоваБев Групп БО-П05" (-0,66%), "Почта России БО-002P-01" (-0,4%) и "Магнит БО-004Р-01" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) разместило облигации серии 001P-14R со сроком обращения 1,3 года объемом 18 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 января. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21,65% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 23,93% годовых. Купоны ежемесячные. Объем размещения в ходе маркетинга был увеличен с 15 млрд рублей до 18 млрд рублей.

Девелопер Glorax (АО "Глоракс") увеличил объем размещения 2-летних облигаций серии 001P-03 с 1 млрд рублей до 1,4 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 28% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 31,89% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 3 февраля. Техразмещение запланировано на 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" 4 февраля планирует собрать заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 003P-09 объемом не менее 10 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 200 базисных пунктов. Также предусмотрена оферта через 14 месяцев. Техразмещение запланировано на 10 февраля.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 5 февраля c 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии БО-005Р-02 со сроком обращения 1 год 7 месяцев объемом 10 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 21,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,6% годовых. Техразмещение запланировано на 7 февраля.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") 7 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на приобретение облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 1,3 года объемом 1 млрд рублей. Ставки купонов фиксированные и ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не более 26,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 29,97% годовых. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 7 февраля c 11:00 до 16:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-28 объемом не менее 10 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 23% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 25,59% годовых. Оферта предусмотрена через 1,3 года. Техразмещение запланировано на 14 февраля.

ООО "Газпром капитал" приняло решение 18 февраля досрочно погасить четыре выпуска облигаций серий БО-01 - БО-04 общим объемом 30 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 14-го купонного периода. Десятилетние выпуски были размещен в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,15% годовых до запланированной оферты с исполнением 21 февраля 2025 года. Оферту эмитент заменил на call-опцион. Объем серий БО-01 и БО-02 по 5 млрд рублей, серий БО-03 - БО-04 - по 10 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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