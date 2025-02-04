Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2900-2950п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2900-2950 пунктов в течение торговой сессии вторника, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рынок акций в целом останется в ожидании новостных вводных или сигналов с мировых рынков. Ждем, что индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2900-2950 пунктов, в случае улучшения внешнего фона допускаем возврат к его верхней границе", - пишет эксперт в комментарии.

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