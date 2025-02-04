"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific с прогнозной стоимостью $695,3 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за четвертый квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции эмитента за период с начала года принесли доходность в размере почти 17%. Компания отчиталась о росте выручки и чистой прибыли по итогам четвертого квартала, при этом оба показателя превысили прогнозы. Обозначены и вполне достойные прогнозы по выручке и прибыли на 2025 год, предполагающие позитивную динамику, - указывает эксперт. - Thermo Fisher Scientific на данный момент все еще выглядит недооцененной с фундаментальной точки зрения - дисконт относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, P/S и EV/S (NTM) составляет 15%".

При этом, по мнению Саидовой, к рискам вложений в акции Thermo Fisher можно отнести инфляционное давление и геополитические сложности, имеющие значение с учетом широкой географии деятельности компании.

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств.

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