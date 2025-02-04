Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- число открытых вакансий на рынке труда США в декабре по оценке JOLTS;

- производственные заказы США в декабре;

- квартальные результаты Alphabet Inc., Merck & Co., PepsiCo Inc., Advanced Micro Devices, Pfizer Inc., PayPal Holdings и Electronic Arts.

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