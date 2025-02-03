Рынок акций РФ в понедельник снизился под давлением внешнего негатива, сформировавшегося на опасениях "торговых войн"

Москва. 3 февраля. Российский рынок акций по итогам основных торгов в понедельник умеренно снизился под давлением негативной динамики мировых фондовых площадок, сформировавшейся на опасениях разрастания "торговых войн", инициированных Соединенными Штатами; дополнительное давление на индекс РТС оказало заметное падение курса рубля к доллару США.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2926,17 пункта (-0,74%), индекс РТС - 922,33 пункта (-2,86%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 5,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 февраля, составил 99,9433 руб. (+2,13 рубля).

Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов в понедельник на новости о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Указ о новых пошлинах, вступающих в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую субботу. Он предусматривает введение пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10%.

"Трамп положил конец самообману на рынках, в медиа и среди политиков, что его угрозы введения пошлин следует воспринимать с долей скепсиса. Ему понадобилось всего две недели с момента инаугурации, чтобы поднять пошлины для Канады, Мексики и Китая", - отмечает аналитик Rabobank Филип Марей, слова которого приводит Market Watch.

Власти Канады и Мексики ранее предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если ответные меры последуют.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-5,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%, "префы" потеряли в цене 0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%).

Ценные бумаги "Северстали" заметно снизились второй торговый день подряд на фоне ухудшения финансовых показателей компании за октябрь-декабрь прошлого года и новостей о рекомендации совета директоров не распределять дивиденды за IV квартал 2024 года (в пятницу акции компании потеряли в стоимости 5,3%). "Северсталь" в IV квартале 2024 года сократила EBITDA на 28% по сравнению с III кварталом, до 46,47 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель упал на 35%. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 48,4 млрд рублей (-25,4% кв./кв.). Свободный денежный поток компании в IV квартале составил отрицательные 2,2 млрд руб. (консенсус-прогноз - минус 3,9 млрд руб.).

Подорожали акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Во "втором эшелоне" заметно выросли котировки ценных бумаг VEON (MOEX: VEON) (+21,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 80,34 млрд рублей (из них 7,71 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,24 млрд рублей на ценные бумаги "Т-Технологий" и 6,99 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились по итогам торгов в понедельник вслед за спадом Уолл-стрит, биржи материкового Китая остаются закрыты на празднование Нового года по лунному календарю. Значение японского индекса Nikkei 225 упало по итогам торгов на 2,7%. Значение южнокорейского индекса Kospi снизилось на 2,5%. При этом гонконгский индекс Hang Seng почти не изменился за день. Инвесторы оценивали новые пошлины на китайский импорт, введенные в субботу президентом США Трампом. Министерство торговли КНР в воскресенье заявило, что подаст иск во Всемирную торговую организацию и "примет другие соответствующие контрмеры для надежной защиты своих прав и интересов".

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы также падают (на 1,1-1,5%) 3 февраля после объявления Белым домом решений о введении пошлин на импорт из Канады, Китая и Мексики, а также угроз обложить пошлинами товары из ЕС и Великобритании. Перспектива торговой войны негативно отразилась на котировках акций автопроизводителей. Введение пошлин на импорт из Мексики может поставить под угрозу работу выстраивавшихся десятилетиями цепочек поставок. Многие автопроизводители строили в этой стране заводы специально для обслуживания рынка США.

Глава Банка Франции и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Виллеруа де Гало сказал, что пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики в США вызывают беспокойство и усиливают экономическую неопределенность в Европе. Европа должна сохранять спокойствие, добавил он, отметив, что у нее есть меры торговой политики, которыми она сможет ответить в случае необходимости. При этом он считает важным не ограничиваться протекционистскими мерами и уделять особое внимание стимулированию собственного экономического роста.

В свою очередь мировые цены на нефть, подраставшие в течение большей части дня, вечером в понедельник начали снижаться, инвесторы оценивают новости о введении в США пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая, а также итоги встречи представителей стран ОПЕК+. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:55 мск подешевели на 0,3%, до $75,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,12%, до $72,44 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ решил не менять нынешнюю стратегию на рынке нефти. Участники встречи отметили важность достижения полного соответствия текущим параметрам сделки, а также исполнения компенсационных графиков за перепроизводство ряда стран в период действия дополнительных добровольных сокращений добычи нефти. Кроме того, министры стран ОПЕК+ в ходе совещания отметили, что корректировка "добровольцами" альянса плана добровольных сокращений (перенос на 1 апреля постепенного наращивания добычи - ИФ) обеспечила стабильность мирового нефтяного рынка.

Ранее Трамп призывал ОПЕК повысить добычу нефти, что спровоцировало слухи о том, что группа нефтедобывающих стран может раньше срока отказаться от добровольного сокращения добычи. Однако эти слухи не учитывали того факта, что в прошлом ОПЕК игнорировала требования Трампа, сказал Анас Альхаджи из Energy Outlook Advisors.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов вышел в более заметный минус, не получив воодушевляющих геополитических и фундаментальных сигналов. В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги "НЛМК", ВК, обыкновенные и привилегированные акции "Мечела", "ММК", "Северстали". Тем не менее российский рынок в начале новой недели не вышел за рамки диапазона 2880-2985 пунктов по индексу МосБиржи.

"Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,4-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отступили от минимумов дня после новостей об отсрочке ввода импортных пошлин против Мексики на один месяц. В целом американские инвесторы, так же как и все мировые, опасаются новых витков разгара инфляции и замедления роста национальной экономики при разгаре торговых войн. На этом фоне индикатор S&P 500, в частности, вновь опустился ниже 6000 пунктов", - отмечает Кожухова.

"Неделя на российском рынке акций началась с продолжения пятничного нисходящего тренда. За последние две недели, несмотря на как минимум две попытки, рынку не удалось преодолеть планку в 3000 пунктов. Сегодня динамику рынка больше предопределяли корпоративные новости, чем геополитический фон, который продолжает оставаться неопределенным в среднесрочной перспективе. Среди отраслевых индексов безусловными лидерами снижения сегодня стали индекс металлов и добычи, индекс информационных технологий и сектор строительных компаний. В целом пока нет оснований для глубокого снижения рынка акций, и область поддержки в 2850-2890 пунктов по индексу МосБиржи представляется нам вполне устойчивой в краткосрочной перспективе", - считают эксперты Россельхозбанка.

"Российский рынок начал неделю со снижения на фоне общей коррекции на мировых рынках. Однако мы не считаем введение торговых пошлин в отношении Китая определяющим фактором для российского рынка в средне- и краткосрочной перспективе. Главными новостями для рынка будут все тот же возможный планируемый разговор между Трампом и Путиным, а также заседание ЦБ РФ 14 февраля. Если разговор все же состоится, а ЦБ даст мягкий сигнал рынку, то это может воодушевить инвесторов. Но мы считаем, что на заседании в феврале ЦБ не даст никаких намеков на изменение в траектории ДКП и будет отсылать к следующему заседанию в апреле, на котором у него будет больше данных для принятия более существенного решения. Именно апрельское заседание может стать ключевым в этом году", - полагает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций начал февраль снижением. Но это больше от страха и как откат от сопротивления 3000 пунктов по индексу МосБиржи, которое было достигнуто в пятницу. По мнению Антонова, "корреляция российского фондового рынка с западными рынками сейчас не очень сильная, поэтому ситуация в Америке на нас особого влияния не окажет. Поэтому не думаем, что коррекция российского рынка акций будет глубокой. Настрой на рост сохраняется, и он скоро выльется в новые покупки".