Прогнозная цена акций Диасофта на горизонте года - 5000 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций "Диасофта на горизонте года составляет 5000 рублей за штуку, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Цена бумаги консолидируется около 4430 рублей за штуку в понедельник на новости о рекомендации совета директоров выплатить 559,65 млн руб. (или 53,3 руб. на акцию) в виде дивиденда из нераспределенной прибыли прошлых лет, констатирует эксперт.

Дивидендная политика "Диасофта" предусматривает выплату не менее 80% EBITDA за финансовый год, заканчивающийся 31 марта. По итогам 2026 финансового года, который завершится 31 марта 2027 года, и в дальнейшем эмитент сократит коэффициент дивидендных выплат до 50% от годовой EBITDA, так как прогнозирует ее значительный рост к окончанию указанного периода, отмечает Мильчакова.

Дивидендная доходность по акциям "Диасофта", если бы дивиденды за прошлые годы выплачивались в текущий момент, составила бы скромные 1,2%, что в целом характерно для "компании роста". Однако выплаты даже невысокого дивиденда недавно присутствующими на рынке IT-компаниями служат сигналом об их финансовой устойчивости и высоком уровне корпоративного управления. Наша целевая цена по акции на горизонте года - 5000 рублей".

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