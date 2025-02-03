"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитиков брокера.

Крупнейший авиаперевозчик России отчитался за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2024 года по РСБУ.

"Аэрофлоту" удалось заработать 21,96 млрд рублей чистой прибыли по итогам года (против убытка 29,5 млрд в прошлом году), однако в четвертом квартале компания все же снизила показатели - 4,37 млрд рублей убытков против прибыли 65,2 млрд в 2023 году, констатируют эксперты.

Выручка выросла до 186,8 млрд рублей за квартал (+33,2% г/г). За год этот показатель увеличился на 43,3%, достигнув 712,9 млрд рублей. Это рекордный результат авиакомпании за всю ее историю, включая времена до COVID-19, отмечают аналитики "Т-Инвестиций".

"Ждем финансовых результатов по МСФО, которые компания планирует опубликовать 4 марта. Сохраняем рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", - говорится в обзоре.

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