SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Юнипро

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Юнипро", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К24. Их поддержало снижение темпов падения выработки на Сургутской ГРЭС, а еще позитивно сказались высокие темпы роста на Березовской ГРЭС, отмечают эксперты. Дополнительный положительный фактор для финансовых показателей компании - рост цен на "рынке на сутки вперед" в четвертом квартале: в первой ценовой зоне на 18%, а во второй на 56%, отмечают в инвестбанке.

"Сейчас акции "Юнипро" торгуются значительно ниже исторических уровней: EV/EBITDA на 2025 год - 0,4, P/E - 3,4. По нашему мнению, бумаги выглядят дешево даже с учетом отсутствия дивидендов. Сохраняем оценку "покупать", - указывают аналитики в материале SberCIB.

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