"Финам" подтверждает рейтинг акций Chevron на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Chevron Corp. на уровне "покупать" с целевой ценой $192,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста 16,8% с учетом дивидендов, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отчетность за четвертый квартал разочаровала инвесторов в первую очередь с точки зрения слабой генерации свободного денежного потока, что привело к снижению акций. Однако низкий FCF, по нашим прогнозам, восстановится в следующем квартале. При этом Chevron выделяется высокими для сектора выплатами акционерам - на горизонте 12 месяцев суммарная доходность дивидендов и обратного выкупа акций может составить 10,3%", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

Chevron - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь ExxonMobil. Деятельность Chevron включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ и развитие ВИЭ.

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