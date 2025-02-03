Курс пары рубль/юань может остаться на текущей неделе в пределах 13,3-14,1 руб./юань - УК "Первая"

Курс пары рубль/юань может остаться на текущей неделе в пределах 13,3-14,1 руб./юань, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Рубль в течение недели продолжал усиливать позиции, что могло быть обусловлено подготовкой к налоговым и дивидендным выплатам, а также сезонными факторами, - отмечает эксперт в комментарии. - Также можно предположить, что укреплению рубля может способствовать рост предложения юаней на денежном рынке в конце прошлого года и недавнее снижение юаневых процентных ставок. Кроме того, возможно, были решены проблемы, возникшие из-за ноябрьских санкций США и создававшие сложности для поступления иностранной валюты в Россию".

Аналитик не исключает, что позиции рубля могут краткосрочно оставаться сильными, но в дальнейшем курс доллара, вероятнее всего, стабилизируется в коридоре 100-105 руб./$1. Этому, по мнению Ващелюк, могут способствовать отложенные эффекты от недавних санкций, а также неопределенность по поводу геополитических условий. "Не исключено, что ослабление рубля начнется уже в ближайшие недели. На текущей неделе курс доллара может остаться в коридоре 98-103 руб., юаня - 13,3-14,1 руб.", - прогнозирует эксперт.

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