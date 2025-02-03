"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Северстали" с целевой ценой 1400 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 19% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Совет директоров "Северстали" принял решение не выплачивать дивиденды по итогам четвертого квартала прошлого года, - отмечают аналитики. - Кроме решения по дивидендам, сталелитейная компания опубликовала финансовый и операционный отчеты за четвертый квартал и весь 2024 год. Финансовые результаты оказались слабыми. В четвертом квартале 2024-го давление на выручку оказало снижение цен на сталь на внутреннем рынке (по сравнению с предыдущим кварталом). При этом негативный эффект на EBITDA на протяжении всего года оказывал рост тарифов на железнодорожные перевозки, расходов на оплату труда, цен на электроэнергию и газ".

Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют нейтральный взгляд на акции "Северстали" из-за неблагоприятной конъюнктуры на российском рынке стали и низкой прогнозной дивидендной доходности на 12 месяцев (менее 5%).

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