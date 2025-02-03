Рубль днем отыграл утренние потери благодаря уверенному росту цен на нефть

Москва. 3 февраля. Юань растерял утренний рост и лишь слегка повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль отыграл потери, полученные на старте торгов, благодаря уверенному росту цен на нефть.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,357 руб., что на всего 0,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в понедельник и вторник биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 86 копеек, до 99,97 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 24 копейки, до 102,36 руб./EUR1.

Прогнозный диапазон для пары "доллар-рубль" на ближайшие дни составляет 98-100 руб./$1, для пары "евро-рубль" - 102-104 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль показывает укрепление на Московской бирже на фоне роста предложения иностранной валюты, - пишет эксперт. - Предпосылок для заметных колебаний курса национальной валюты на наблюдается. Между тем нефтяные цены, традиционно способные оказать поддержку рублю, могут оказаться под давлением от перспектив снятия ограничений на нефтегазовую добычу на Аляске, экспорта сжиженного газа, о которых заявил новый президент США Дональд Трамп. При этом его планы на введение новых тарифов для Канады и Мексики оказывают поддержку мировым позициям доллара. На стороне доллара и оптимистичные данные по американскому рынку труда, на фоне которых рынок ожидает от Федрезерва сохранения ставок".

Курс пары "юань-рубль", вероятно, задержится вблизи 13,35-13,45 руб./юань в начале недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль по итогам недели смог укрепиться. При этом из-за длительных праздников в Китае активность на валютном рынке РФ снизилась, - отмечают эксперты в обзоре. - В понедельник курс CNY/RUB находится у 13,43 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Пока курс может задержаться вблизи 13,35-13,45 руб./юань, но со среды после окончания выходных в КНР рубль должен начать показывать более выраженную динамику".

На прошлой неделе цены на нефть снизились. По мнению аналитиков, давление на котировки оказывали умеренно жесткая риторика ФРС и ряд слабой экономической статистики. В понедельник фьючерсы Brent выросли к $77/барр. "Последние меры США включают в себя в том числе пошлины на поставки нефти, и опасения перебоев в поставках в моменте оказывают поддержку ценам. Тем не менее, сами по себе "торговые войны" негативны для сырья, и Brent пока может быть сложно вернуться к $80/барр.", - считают стратеги банка.

Цены на нефть растут в понедельник после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $77,01 за баррель, что на 1,78% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,74%, до $74,51 за баррель.

Указ о новых пошлинах, вступающих в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую субботу. Он предусматривает введение пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа и электроэнергии. Основная часть американского импорта нефти приходится именно на Канаду.

Ранее власти Канады и Мексики предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если ответные меры последуют.