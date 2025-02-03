"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МГКЛ с целью 3,2 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "МГКЛ" (материнская компания "Мосгорломбарда") с целью 3,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,76%, стоп-приказ: 2,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что выручка "МГКЛ" за январь 2025 года составила 715 млн руб., увеличившись в 4,7 раза по сравнению с прошлым годом. Портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товарных остатков в ресейле увеличился на 70% и превысил 2 млрд руб.

"С технической точки зрения цена пытается выйти вверх после бокового тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2,4 руб. риск на портфель составит 0.36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,31", - указывают в "Финаме".

"Мосгорломбард" - старейшая компания на ломбардном рынке Москвы, основанная в 1924 году.

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