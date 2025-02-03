SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги "НоваБев", группы "Черкизово", "Ленты" и "Юнайтед Медикал Груп". Добавлены акции "Озон Фармацевтики" и HeadHunter.

Таким образом, в текущую подборку вошли "Озон Фармацевтика", HeadHunter, "Соллерс", "Хендерсон", "Аэрофлот", "НМТП", "Ренессанс Страхование", банк "Санкт-Петербург", "МД Медикал Груп".

В SberCIB ждут, что "Озон Фармацевтика" увеличит мощности производства и количество препаратов, а HeadHunter до 2028 года может ежегодно выплачивать дивиденды с двузначной доходностью.

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