Инвестбанк "Синара" считает акции Северстали по-прежнему привлекательными для покупки

Инвестиционный банк "Синара" считает акции "Северстали" по-прежнему привлекательными для покупки после умеренно негативной оценки результатов компании за 4К24 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Северсталь" представила ожидаемо слабые результаты за 4К24 по МСФО, отразившие снижение средних цен реализации и рост себестоимости. В какой-то мере сюрпризом со знаком минус стала для рынка рекомендация совета директоров не выплачивать итоговые дивиденды за 4К24, хотя ранее Северсталь", учитывая чистую денежную позицию, допускала выплату по итогам года на сумму более 100% FCF, - отмечает Смолин. - Мы предполагали выплату в размере 25 руб. на акцию, что соответствовало бы доходности в 2%. Компания подтвердила свой прогноз по капитальным затратам на этот год (169 млрд руб., +43% г/г), что негативно отразится на дивидендных перспективах. Кроме того, компания считает вероятным дальнейшее сокращение потребление стали в России в 2025 году, если высокие ставки сохранятся долгое время".

Эксперт расценивает результаты как умеренно негативные для бумаги, однако обращает внимание, что накануне публикации котировки скорректировались на 7-8%, а значит, уже, скорее всего, учитывают эту отчетность. Акции "Северстали", которые торгуются по EV/EBITDA 2025П и P/E 2025П на уровне 3,9 и 6,5, Смолин по-прежнему считает привлекательными.

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