Альфа-банк сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Юнипро" с целевой ценой 2,3 рубля за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Выработка электроэнергии "Юнипро" в 2024 году увеличилась на 0,35% до 56,7 млрд кВтч, - отмечает аналитик Анастасия Егазарян. - Снижение выработки в первом полугодии во второй зоне на 21% из-за высокого уровня гидрогенерации было частично скомпенсировано ростом во втором полугодии на 19%. В четвертом квартале 2024 года выработка электроэнергии увеличилась на 2,6% г/г. Производственные результаты в основном совпадают с нашими ожиданиями, заложенными в модели "Юнипро". Данные подразумевают довольно сильные финансовые результаты компании в 4К24. Напоминаем, однако, что с ноября 2024 г закончен срок выплат ДПМ платежей по Березовской ГРЭС, что окажет видимое негативное влияние на EBITDA в последние 2 месяца прошлого года и в 2025 году".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.