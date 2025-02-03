Акции Норникеля, Совкомфлота и Транснефти будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Норильского никеля", "Совкомфлота" и "Транснефти" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.

"Цена акций "Норникеля" скорректировалась после преодоления сильного уровня сопротивления у 120 руб., - отмечает аналитик в комментарии. - Это стандартный прием, чтобы сбить в бумаге перекупленность и дать покупателям набраться сил. В ближайшее время котировки "Норникеля" могут перейти к активному росту. На это указывает индекс среднего направленного движения: значение выше 20-го уровня говорит, что краткосрочный восходящий тренд сохраняет силу. К концу недели ожидаем курс в диапазоне 123-125 руб. за бумагу".

Акции "Совкомфлота" дешевели с начала января на новостях о санкциях. Котировки пробили уровень поддержки 87 руб., но к концу недели стало ясно, что пробой был ложным, подчеркивает Буянов. "Обычно такая динамика расценивается как сильный сигнал на покупку, - пишет он. - Ожидаем, что на этой неделе котировки "Совкомфлота" продолжат восстанавливаться и к пятнице будут торговаться в диапазоне 89-90 руб.".

Привилегированные акции "Транснефти" после глубокой коррекции перешли к росту. Однако в последние недели на графике, по мнению аналитика, наблюдается консолидация: ценовой диапазон постепенно сужается в паттерн "Треугольник", а это модель продолжения тренда. Буянов считает, что бумага выйдет из "Треугольника" уже на этой неделе и к пятнице будет торговаться в диапазоне 1185-1200 руб.

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