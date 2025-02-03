Наиболее интересны для покупок в феврале акции Х5, Т-Технологий, Соллерса и Полюса - ПСБ

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5), "Т-Технологий", "Соллерса" и "Полюса" может поддержать в феврале благоприятная рыночная конъюнктура, говорится в обзоре аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Январь рынок завершил на позитивной ноте. В феврале все будет зависеть от геополитической ситуации и риторики ЦБ по итогам заседания 14 февраля. Риски ухудшения настроений высоки: быстрого прогресса в переговорах России и США ждать сложно, а Банк России навряд ли кардинально изменит свои ожидания. На этом фоне интереснее всего выглядят фундаментально сильные истории, дивидендные фишки и бумаги, которые может поддержать рыночная конъюнктура", - пишут аналитики банка.

Группа ИКС 5" выпустила мощные операционные результаты за 4К2024, отмечают эксперты. У компании понятные перспективы для дальнейшего роста - упор на развитие в формате дискаунтеров и активная региональная экспансия. Также интерес к ним подогревают возможная выплата дивиденда из нераспределенной прибыли прошлых лет (более 600 руб. на акцию, по оценке ПСБ) и обновление дивидендной политики уже этой весной.

"Банк "Т-Технологии" остается очевидной и по-прежнему недооцененной историей органического роста, вопреки жесткой ДКП, - пишут далее стратеги. - Ждем сильной отчетности за 2024 год".

"Соллерс" накануне смягчил свою дивполитику, обладает отрицательной долговой нагрузкой, активно инвестирует в производство и наращивает продажи, подчеркивается в обзоре. Совокупность этих факторов даёт весьма интересную историю из промышленного сектора.

"Полюс" - очевидный бенефициар благоприятной конъюнктуры на рынке золота, - уверены аналитики ПСБ. - Более того, у компании высокодоходный бизнес и ясная перспектива органического роста после запуска месторождения Сухой Лог. Мы ожидаем роста бумаг вместе с ростом цены золота к отметке $3000/унция".

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