Курс пары рубль/юань, вероятно, задержится вблизи 13,35-13,45 руб./юань в начале недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань, вероятно, задержится вблизи 13,35-13,45 руб./юань в начале недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль по итогам недели смог укрепиться. При этом из-за длительных праздников в Китае активность на валютном рынке РФ снизилась, - отмечают эксперты в обзоре. - В понедельник курс CNY/RUB находится у 13,43 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Пока курс может задержаться вблизи 13,35-13,45 руб./юань, но со среды после окончания выходных в КНР рубль должен начать показывать более выраженную динамику".

На прошлой неделе цены на нефть снизились. По мнению аналитиков, давление на котировки оказывали умеренно жесткая риторика ФРС и ряд слабой экономической статистики. В понедельник фьючерсы Brent выросли до $76,6/барр. "Последние меры США включают в себя в том числе пошлины на поставки нефти, и опасения перебоев в поставках в моменте оказывают поддержку ценам. Тем не менее, сами по себе "торговые войны" негативны для сырья, и Brent пока может быть сложно вернуться к $80/барр.", - считают стратеги банка.

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