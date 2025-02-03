Рубль на старте первых торгов февраля сильно падает в паре с юанем

Москва. 3 февраля. Китайский юань активно растет на Московской бирже утром в понедельник. Рубль заметно снижается на первых торгах нового месяца.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,4425 руб. (+8,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,87 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Биржевой курс так и не смог закрыть неделю ниже диапазона 13,3-13,7 руб. за юань. Это не значит, что игра на укрепления рубля окончательно завершена, но на текущей неделе мы ждем заметного усиления факторов со стороны спроса на валюту. Так, со вторника начнет реализовываться отложенный спрос импортеров, временно придавленный низким сезоном начала года и продолжительными выходными в Китае (которые сегодня еще продолжатся). Впрочем, возобновятся и ежедневные операции ЦБ по продаже валюты. Кроме того, начало глобальной торговой войны, запущенной на выходных Дональдом Трампом, будет оказывать влияние на мировые валютные рынки, повышая курсовую волатильность, что в какой-то мере зацепит и котировки рубля. Соответственно, на текущей неделе допускаем закрепление курса в диапазоне 13,3-13,7 руб. за юань, с движением к его верхней границе", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Цены на нефть растут в понедельник после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $76,51 за баррель, что на 1,11% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,05%, до $74,02 за баррель.

Указ о новых пошлинах, вступающих в силу 4 февраля, был подписан Трампом в минувшую субботу. Он предусматривает введение пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа и электроэнергии. Основная часть американского импорта нефти приходится именно на Канаду.

Ранее власти Канады и Мексики предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если ответные меры последуют.