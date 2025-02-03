Индекс Мосбиржи краткосрочно останется в диапазоне 2900-3000п - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи краткосрочно останется в консолидации в диапазоне 2900-3000 пунктов, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Российский рынок по-прежнему находится под влиянием нескольких факторов: с одной стороны, это геополитические новости вокруг украинского кризиса, с другой - монетарная политика ЦБ РФ и решение по ключевой ставке на февральском заседании, - указывает эксперт в обзоре. - Краткосрочно индекс Мосбиржи останется в консолидации в диапазоне 2900-3000 пунктов, так как без мощных катализаторов пробить сильный уровень в 3000 пунктов не получится. Из важных новостей понедельника: "Северсталь" публикует отчет по МСФО за IV квартал и весь 2024 год".

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