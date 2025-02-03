Возможен рост волатильности на валютном рынке в начале текущей недели - ПСБ

Возможен рост волатильности на валютном рынке РФ в начале текущей недели, курс пары юань/рубль может закрепиться в диапазоне 13,3-13,7 руб. за юань с движением к верхней границе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Биржевой курс так и не смог закрыть неделю ниже из диапазона 13,3-13,7 руб. за юань. Это не значит, что игра на укрепления рубля окончательно завершена, но на текущей неделе мы ждем заметного усиления факторов со стороны спроса на валюту. Так, со вторника начнет реализовываться отложенный спрос импортеров, временно придавленный низким сезоном начала года и продолжительными выходными в Китае. Впрочем, возобновятся и ежедневные операции ЦБ по продаже валюты, - пишет аналитик в материале банка. - Кроме того, начало глобальной торговой войны, запущенной на выходных Д. Трампом, будет оказывать влияние на мировые валютные рынки, повышая курсовую волатильность, что в какой-то мере зацепит и котировки рубля. Соответственно, на текущей неделе допускаем закрепление курса в диапазоне 13,3-13,7 рублей за юань с движением к его верхней границе".

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