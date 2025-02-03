Текущая коррекция на рынке акций РФ не будет глубокой - "Алор Брокер"

Текущая коррекция на российском рынке акций РФ не будет глубокой, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Президент США Дональд Трамп ввел в выходные ввозные пошлины в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая. Американские фьючерсы отреагировали на это в понедельник утром примерно двухпроцентным падением. Российский рынок акций начал февраль снижением на треть процента. Но это больше от страха и как откат от сопротивления 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, которое было достигнуто в пятницу. Корреляции российского фондового рынка с западными сейчас не прослеживается, поэтому ситуация в Америке на нас особого влияния не окажет, - отмечает эксперт. - Таким образом, не думаем, что коррекция российского рынка акций будет глубокой. Настрой на рост сохраняется, и он скоро выльется в новые покупки".

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