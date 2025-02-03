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03 февраля 2025 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 3 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка снизиться на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых фондовых площадок под давлением инициированных США "торговых войн"; полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, сообщили американские СМИ. Трамп своим указом вводит пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа и электроэнергии. Пошлины в 10% в отношении китайских товаров станут добавлением к уже существующим, введенным ранее.

Указ под названием "Введение пошлин для борьбы с потоком незаконных наркотиков через нашу северную границу", подписанный президентом США, вступает в силу на этой неделе, сообщило агентство Associated Press. Ранее Белый дом заявлял, что пошлины будут введены с 1 февраля, но в соответствии с указом президента они вступят в силу не ранее 4 февраля.

Ранее власти Канады и Мексики предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры, если Трамп не откажется от планов по пошлинам. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если ответные меры последуют.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов 31 января. Инвесторы оценивали заявления Белого дома, где в пятницу подтвердили намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады, а также пошлины в 10% в отношении китайских товаров. Сам Трамп отметил, что не боится реакции рынков на его планы по введению пошлин. Он допустил, что его меры могут привести в США к "временным непродолжительным перебоям (в поставках некоторых товаров - ИФ)", но при этом выразил уверенность, что американцы отнесутся к этому с пониманием.

Между тем доходы населения США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%. В ноябре доходы населения США увеличились на 0,3%. Расходы, согласно пересмотренным данным, повысились на 0,6%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в декабре вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов. В ноябре показатели увеличились на 0,1% и 2,4% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что также совпало с ожиданиями аналитиков. В ноябре рост показателей составил 0,1% и 2,8% соответственно. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в понедельник вслед за спадом Уолл-стрит в пятницу, биржи материкового Китая закрыты на празднование Нового года по Лунному календарю. Инвесторы оценивают новые пошлины на китайский импорт, введенные в субботу президентом США Трампом. Министерство торговли КНР в воскресенье заявило, что подаст иск во Всемирную торговую организацию и "примет другие соответствующие контрмеры для надежной защиты своих прав и интересов". На этом фоне гонконгский индекс Hang Seng теряет 1%. Значение японского Nikkei 225 упало на 2,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 2,7%.

Вместе с тем цены на нефть растут в понедельник после введения президентом США Трампом пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Основная часть американского импорта нефти приходится на Канаду. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 мск составила $76,45 за баррель, что на 1,03% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 0,3%, до $75,67 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,88%, до $73,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,3%, до $72,53 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,655 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,451 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 января снизился на 0,03% и составил 107,28 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил всего 0,003%, поднявшись до 985,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,44%), "СТМ-001Р-02" (+0,39%) и "АФК Система-1Р-24" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-2,18%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,73%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РегионСпецТранс" завершило размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 47,48% займа на 237,434 млн рублей. Размещение проходило с 30 сентября 2024 года. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 23,5% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опционы) в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-04 номинальным объемом 2 млрд рублей, реализовав 2,89% займа на 57,323 млн рублей. Размещение продолжалось с 11 ноября 2024 года. Ставка купонов по данному выпуску комбинированная: содержит фиксированную часть и дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из одной второй значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Фиксированная часть ставки для 1-12-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов - 14% годовых, 25-36-го купонов - 13% годовых, 37-48-го купонов - 12% годовых, 49-60-го купонов - 11% годовых. Ставки 1-2-го купонов составили 25,5% годовых.

АО "Рольф" завершило размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 1,6 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные на весь срок обращения купоны. Ставка купонов установлена на уровне 26% годовых, ей соответствует доходность к погашению 29,34% годовых.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) завершило размещение облигаций серии 001P-15R со сроком обращения 1,5 года объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 января за час без премаркетинга. Ставка ежемесячных купонов была установлена на уровне 21,5% годовых до погашения.

Кроме того, ПАО "ФСК-Россети" 4 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-16R со сроком обращения 15 месяцев объемом 20 млрд рублей. Купоны - фиксированные ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 23,75% годовых. Техразмещение запланировано на 7 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

МТС-банк (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK) 3 февраля начнет размещение полугодовых облигаций серии 001P-04 объемом 500 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 14 февраля 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. По займу предусмотрена выплата одного полугодового купона, ставка 1-го купона была установлена на уровне 23,3% годовых.

ООО "ВИС финанс" 10 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года серии БО-П07 объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны будут фиксированными, ежемесячными. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 26% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 29,33% годовых. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Новые технологии" 18 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на два выпуска 2-летних облигаций - серий 001Р-03 и 001Р-04 - совокупным объемом 1 млрд рублей. По выпуску 001Р-03 предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред не выше 600 базисных пунктов. По выпуску серии 001Р-04 будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны, ориентир ставки - не выше 26% годовых. Техразмещение обоих выпусков запланировано на 21 февраля. Выпуск 001Р-03 будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, заем 001Р-04 - неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставки 7-10-го купонов 6-летних облигаций серии БО-П11 объемом 20 млрд рублей на уровне 26% годовых. Компания разместила выпуск в феврале 2022 года по ставке 12,7% годовых.

ООО "Иволга структурные продукты" установило ставки 13-14-го купонов облигаций серии 001-01 и 19-11-го купонов бондов серии 002-01 на уровне 22% годовых. Компания разместила выпуск 001-01 объемом 200 млн рублей в апреле 2024 года по ставке 18% годовых. Размещение выпуска 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых. У компании нет других выпусков облигаций в обращении.

АО "Почта России" приобрело по оферте 688 тыс. 760 облигаций серии БО-001Р-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 6,89% займа. Десятилетние облигации на 10 млрд рублей были размещены в августе 2020 года. Ставка текущего полугодового купона до следующей оферты в январе 2026 года была установлена на уровне 24,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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