Нейтральный новостной фон способствует продолжению коррекции индекса RGBI - ПСБ

Нейтральный новостной фон способствует продолжению коррекции вниз индекса RGBI, ближайшая цель составляет 102,5 пункта, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

По итогам прошлой недели индекс гособлигаций RGBI ускорил снижение (минус 0,94п, до 103,58п), подойдя к верхней границе декабрьского гэпа (102,5-103,7п), констатирует эксперт.

Он также напоминает, что Минфин зарегистрировал допэмиссию 7 выпусков ОФЗ по 50 млрд руб., что привело к росту доходностей на длинном конце кривой госбумаг. При этом локально возник спрос на короткие выпуски госбумаг (до 2 лет) после погашения в среду флоатера серии 29006 на 390 млрд руб., что поддержало индекс RGBI.

"Данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, опубликованные на прошлой неделе, оцениваем как нейтральные для ЦБ - ускорения темпов роста цен не наблюдается, однако сохранение высокого уровня инфляции, скорее всего, не позволит регулятору смягчить сигнал в феврале, - пишет Грицкевич в обзоре. - Инвесторы по-прежнему занимают преимущественно выжидательную позицию; в отсутствие геополитических новостей не исключаем продолжения сползания индекса RGBI вниз по мере ослабевания фактора реинвестирования средств от погашенного флоатера (ближайшая цель - 102,5 пункта)".

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