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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Apple
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03 февраля 2025 года 09:28
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Apple
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью $222,4 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Недавно вышедшая отчетность эмитента за I финквартал с окончанием в декабре оказалась в целом неплохой, хотя и не без слабых мест. Выручка и прибыль компании установили новые рекорды и превзошли ожидания, однако при этом зафиксировано снижение продаж в ключевом сегменте смартфонов и на рынке Китая, - указывает эксперт. - Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы бизнеса Apple, однако считаем, что акции компании на текущих ценовых уровнях несколько перекуплены. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг рассчитана методом дисконтированных денежных потоков (ДДП)". Apple Inc. - американский производитель потребительской электроники под одноименным брендом, одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-ПРОГНОЗ/РЕКОМЕНДАЦИЯ
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