"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью $222,4 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Недавно вышедшая отчетность эмитента за I финквартал с окончанием в декабре оказалась в целом неплохой, хотя и не без слабых мест. Выручка и прибыль компании установили новые рекорды и превзошли ожидания, однако при этом зафиксировано снижение продаж в ключевом сегменте смартфонов и на рынке Китая, - указывает эксперт. - Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы бизнеса Apple, однако считаем, что акции компании на текущих ценовых уровнях несколько перекуплены. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг рассчитана методом дисконтированных денежных потоков (ДДП)".

Apple Inc. - американский производитель потребительской электроники под одноименным брендом, одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации.

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