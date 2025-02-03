Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:-

- индекс деловой активности в производственном секторе Китая в январе от Caixin;

- окончательные индексы деловой активности в производственных секторах Европы и США в январе;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны в январе;

- лидеры стран ЕС обсудят отношения с США в геополитическом контексте;

- встреча ОПЕК+;

- индекс деловой активности в производственном секторе США за январь от ISM;

- финансовые результаты "Аэрофлота" по РСБУ за 2024 год;

- финансовые результаты "Северстали" за 4К и весь 2024 год;

- акционеры "Полюса" обсудят дробление акций с коэффициентом 1 к 10;

- совет директоров "Диасофта" рассмотрит вопрос о дивидендах по результатам прошлых лет;

- совет директоров "Газпрома" назначит дату годового собрания акционеров;

- квартальные результаты Tyson Foods.

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