Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 31 января. Котировки российских еврооблигаций по итогам последней недели января продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), спрос на которые вырос в начале недели на фоне бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней немного расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на защитные активы, каковыми традиционно выступают US Treasuries.

Заметное падение американского фондового рынка в начале недели было обусловлено ростом популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, который занял первое место по числу скачиваний в App Store в ряде стран и входит в число лидеров по скачиваниям в магазине приложений для устройств на базе Android Play Store. Опасения, что новейшая ИИ-модель DeepSeek является более экономически эффективной, работая на менее передовых чипах, ставят под сомнение обоснованность заоблачных оценок таких компаний, как Nvidia, отмечают эксперты.

Продажи новых домов в США в декабре увеличились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 698 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в понедельник. В ноябре было реализовано 674 тыс. домов, а не 664 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 670 тыс. с ранее объявленного ноябрьского уровня.

Во вторник и среду цены как отечественных евробондов, так и US Treasuries не продемонстрировали ярко выраженной динамики в ожидании объявления итогов первого в 2025 году заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Статданные, опубликованные 28 января, указали на спад экономической активности в США. Объем новых заказов на товары длительного пользования в стране в декабре упал на 2,2%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре их снижение составило 2%, а не 1,1%, как сообщалось ранее.

Индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 104,1 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индикатора составляло 109,5 пункта, а не 104,7 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 105,6 пункта с объявленного предварительно декабрьского уровня.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, в то время как американские гособлигации плавно подросли в цене, отыгрывая как итоги январского заседания Федеральной резервной системы, так и публикацию в США новой порции макроэкономической статистики.

Федрезерв США по итогам завершившегося 29 января двухдневного заседания сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Экономика США в целом сильная, инфляция остается несколько повышенной, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия. При этом ФРС "не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики" после снижения процентной ставки в совокупности на 1 процентный пункт во втором полугодии 2024 года, сказал он. Глава ЦБ также подчеркнул независимость Федрезерва от всего, что связано с заявлениями администрации нового президента страны Дональда Трампа. Ранее Трамп говорил, что "потребует немедленного снижения процентных ставок". Когда Пауэлла попросили ответить на данный комментарий, он сказал, что не будет этого делать: "Это неуместно".

Экономика США в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%. Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 3,1% в третьем квартале прошлого года. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 207 тыс., по данным министерства труда. Эксперты ожидали снижения показателя до 220 тыс.

В последний день недели колебания котировок как российских еврооблигаций, так и US Treasuries вновь не выходили за рамки бокового диапазона. Доходы населения США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%. В ноябре доходы населения США увеличились на 0,3%. Расходы, согласно пересмотренным данным, повысились на 0,6%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в декабре вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов. В ноябре показатели увеличились на 0,1% и 2,4% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что также совпало с ожиданиями аналитиков. В ноябре рост показателей составил 0,1% и 2,8% соответственно. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за прошедшую неделю снизились в цене всего на 0,01%, подешевев до 70,04% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 9,19% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность выросла на 4 базисных пункта - до 16,93% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подорожали на 0,04%, до 65,86% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 9,62% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 12 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 0,08%, подешевев до 71,51% от номинала (их доходность выросла на 48 базисных пунктов и составила 31,58% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,09%, до 68,24% от номинала (доходность увеличилась на 12 базисных пунктов, составив 21,02% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,71% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 15,38% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне конца предыдущей недели - 66,86% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.