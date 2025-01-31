Вероятны колебания индекса S&P; 500 в диапазоне 6030-6130 пунктов в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 6030-6130 пунктов на торгах в пятницу, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют восходящую динамику. На предстоящую сессию прогнозируем средний уровень волатильности при позитивном балансе рисков на фоне положительной реакции на отчет Apple и оптимизма в отношении релиза PCE, - пишет эксперт в комментарии. - Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6030-6130 пунктов. С точки зрения технического анализа ситуация улучшилась, склонность S&P 500 к росту сохраняется. "Быки" нацелены на возврат к предыдущим максимумам выше 6100 пунктов. Локальная поддержка для индекса широкого рынка расположена на уровне 5960 пунктов. Среднесрочный тренд остается восходящим".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.