"АКБФ" повысил прогнозную цену акций РусГидро до 0,5346 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций "РусГидро" до 0,5346 руб. за штуку, что соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

Правительство РФ совместно с руководством ПАО "РусГидро" разрабатывает предложения по улучшению экономического состояния компании, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев, отмечают эксперты. Ожидается, что в ближайшей перспективе будут реализованы меры поддержки, включая: повышение планового уровня тарифов, предоставление субсидий (в том числе для компенсации расходов по обслуживанию долга) и корректировку инвестиционной программы.

"Рост финансовых расходов на фоне повышения ключевой ставки и усиления волатильности финансового рынка, а также продление форвардного контракта с ВТБ на акции энергокомпании привели к снижению прогноза чистой прибыли по итогам 2024 года до 31 млрд рублей, - указывают стратеги "АКБФ". - Прогноз EBITDA на 2024 год и 2025 год также пересмотрен в сторону понижения и составляет 138 млрд рублей и 150 млрд рублей соответственно. Сохранена дисконт-поправка на риски инвестиций на уровне 20%, учитывая два противоположных фактора: позитивное влияние возможной государственной поддержки компании и возросшие риски из-за выплат дивидендов за последние два года".

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