Рынок акций РФ, умеренно подраставший утром, к середине дня растерял большую часть повышения

Москва. 31 января. Российский рынок акций, умеренно подраставший утром в пятницу, к середине дня растерял большую часть повышения, так и не достигнув 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Ухудшение ситуации на рынке произошло под давлением развернувшихся вниз мировых цен на нефть, вместе с тем определенную поддержку котировкам отечественных акций оказывает в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых площадок.

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2977,55 пункта (+0,34%, максимум первой половины дня - 2995,45 пункта), индекс РТС - 957,08 пункта (+0,34%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,4%.

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%, "префы" прибавили в цене 0,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%, "префы" подорожали также на 0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 50,69 млрд рублей (из них 7,65 млрд рублей пришлось на ценные бумаги "Газпрома", 5,08 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 5,02 млрд рублей на акции "Т-Технологий").

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, "индекс МосБиржи продолжает консолидироваться ниже остающегося пока неприступным уровня в 3000 пунктов. Возможно, что рынок копит силу, чтобы попробовать преодолеть сопротивление. Уровни поддержки образовались около 2850 и 2750 пунктов. Во "втором эшелоне" акции "Ашинского метзавода" падают на 2,9% после того, как стало известно, что АО "Урал-ВК" направило требование о выкупе его акций по цене 71 рубль за штуку, что было ниже рыночных котировок вчерашнего дня - 74-75 рублей".

"Индекс МосБиржи продолжает торговаться внутри узкого боковика под сильным сопротивлением 3000 пунктов. Тем не менее высока вероятность прорыва этого уровня вверх, если, к примеру, выйдут позитивные новости о коммуникации президентов России и США. Также в фокусе внимания инвесторов находятся данные по инфляции, которые могут оказать заметное влияние на динамику рынка", - считают аналитики компании "БКС Мир инвестиций".

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи продолжает поступательно двигаться вверх. Спрос фокусируется в наиболее "идейных фишках" и отстающих бумагах. Выделяются в росте акции газовых компаний - "Газпрома" и "НОВАТЭКа", отыгрывающих в первую очередь благоприятную ценовую конъюнктуру рынка газа и технические факторы, а также новость об отсутствии ограничительных мер на российский СПГ в 16-м пакете европейских санкций. "Ждем, что позитивные настроения на рынке, несмотря на новостные риски выходных, в течение дня сохранятся. Целевым по индексу на сегодня видится диапазон 2950-3000 пунктов, при этом не исключено касание "круглого" уровня", - полагает Локтюхов.

По мнению аналитиков ИФК "Солид", "индекс МосБиржи продолжает движение к отметке 3000 пунктов, демонстрируя умеренный рост, несмотря на сложные условия. Темпы роста и уровень волатильности указывают на то, что достижение этой цели требует значительных усилий".

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы повышаются в пятницу днем. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:54 мск вырос на 0,58%, до 541,98 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 0,5%, германский DAX - 0,33%, CAC 40 - 0,51%, итальянский FTSE MIB - 0,48%, испанский IBEX 35 - 0,18%. Трейдеры изучают поступающую корпоративную отчетность и ждут ключевых данных по инфляции.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидали аналитики и участники рынка. Инфляция в еврозоне приближается к целевым 2% и достигнет этого уровня в течение 2025 года, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. При этом она добавила, что считает преждевременным обсуждение сроков прекращения смягчения денежно-кредитной политики.

Американские фондовые индексы закрылись умеренным ростом по итогам торгов в четверг. Участники рынка оценивали корпоративную отчетность и макроэкономические статданные. Экономика США в четвертом квартале 2024 года, согласно предварительным данным, увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%. Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 3,1% в третьем квартале прошлого года. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 207 тыс., по данным министерства труда. Эксперты ожидали снижения до 220 тыс.

Фьючерс на американский фондовых индекс S&P 500 к середине дня 31 января подрастет на 0,4%, что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США и в последний день недели.

Страны БРИКС в случае создания своей валюты и отказа от использования во взаиморасчетах американского доллара ждут 100%-ные тарифы на ввоз товаров в Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы потребуем от этих, вероятно, враждебных стран обязательств не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в прекрасную экономику США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, "нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле". Любая страна, которая попытается это сделать, "должна поприветствовать пошлины и попрощаться с Америкой". При этом американский президент предупредил, что не следует рассчитывать, что Вашингтон "будет просто стоять и наблюдать" за процессом.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок, умеренно подраставшие в начале торгов пятницы, к середине дня ушли в минус. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:00 мск подешевели на 0,22% - до $76,7 за баррель. В четверг эти контракты выросли в цене на 0,4%, до $76,87 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,18% - до $72,6 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на 0,2%, до $72,73 за баррель.

Участники нефтяного рынка ждут встречи министров стран альянса ОПЕК+, которая состоится в начале следующей недели. Внимание приковано к тому, как группа нефтедобывающих стран ответит на призывы Дональда Трампа увеличить добычу, озвученные им на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В последние дни призывы Трампа оказали некоторое понижательное давление на цены на нефть, признал экономист Capital Economics Майкл Суонстон. При этом эксперт уверен, что ОПЕК+ "едва ли станет менять свои планы в отношении нефтедобычи", согласно которым поставки останутся на текущем уровне до конца марта.