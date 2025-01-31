"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 17,4 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Совкомбанка с целью 17,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,99%, стоп-приказ: 14,2 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

В конце декабря бумаги были включены в индекс Мосбиржи, что, на взгляд аналитиков, является положительным фактором. Несмотря на неблагоприятные условия в виде высоких ставок, кредитный портфель банка продолжает расти: исходя из отчетности за III квартал 2024 года, розничный кредитный портфель увеличился на 65% (г/г) до 1,2 трлн руб., корпоративный портфель вырос на 30% (г/г) до 1,3 трлн руб.

"С технической точки зрения цена пробила уровень сопротивления и отскочила от него в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 14,2 руб. риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1", - указывают в "Финаме".

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