Очередное смягчение монетарной политики ФРС возможно в июне или июле 2025г - Freedom Finance Global

Очередное смягчение монетарной политики ФРС США может последовать в июне или июле текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По предварительным данным, ВВП США за четвертый квартал 2024 года вырос на 2,3% г/г после 3,1% с июля по сентябрь при консенсусе 2,7%, констатирует эксперт.

Чернов отмечает, что на замедление темпов экономического роста основное влияние всегда оказывает денежно-кредитная политика. ФРС сдерживает инфляцию высокими ставками, что ограничивает возможности для роста бизнеса. При этом для регулятора динамика ВВП выступает одним из ключевых макроэкономических показателей, наравне с инфляцией и состоянием рынка труда при решениях о корректировке монетарной политики.

Замедление роста базового показателя экономики может стать для Федрезерва поводом вернуться к снижению ставок, чтобы не допустить технической рецессии по итогам первого квартала, указывает аналитик инвесткомпании. Уточненная оценка динамики ВВП выйдет 27 февраля, окончательная будет опубликована 27 марта.

"В этой связи полагаю, что ФРС на плановом заседании в середине марта оставит ставку на текущей отметке 4,5% годовых, а на майской встрече будет рассматриваться вариант с ее очередным снижением. Ввиду высоких проинфляционных рисков из-за налоговой политики Трампа очередное смягчение монетарной политики ФРС может последовать в июне или июле", - пишет эксперт в обзоре.

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